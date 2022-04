Navarro: la idea de Larreta de quitar planes sociales “es una locura, una perversidad”

El Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, calificó este miércoles como “una locura” y “una perversidad” las declaraciones del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en las cuales propuso retirarle los planes sociales a quienes protagonicen protestas callejeras. “La solución no es quitarle un programa social a esa persona que es víctima de un modelo. Esto (por la propuesta de Larreta) es una locura, y de un grado de perversidad. Me cuesta creer que haya pensado en semejante solución”, afirmó Navarro en declaraciones a CNN Radio. Este martes, la propuesta del jefe de Gobierno porteño de quitar los planes sociales a “quienes corten las calles y no cumplan con la ley” recibió el rechazo del ministro de Desarrollo Social nacional, Juan Zabaleta, de legisladores y de referentes de organizaciones sociales, quienes reivindicaron la asistencia a los “más vulnerables” como un camino hacia el empleo genuino. En tanto, Navarro evaluó este miércoles que “si hay marchas debemos encauzarlas, para que no sean cortes salvajes. No estoy de acuerdo con que venga un acampe y corte la 9 de Julio y el Premetro durante 48 horas”. En este sentido, dijo que le parecía razonable “que haya un carril liberado y que este liberado el Premetro” durante las protestas y acampes en la Avenida 9 de Julio. Al retomar sus cuestionamientos a la postura expresada por Larreta, expresó: “A los débiles hay que ayudarlos y no esta idea de ‘como estás mal te empeoro´”, y se preguntó “¿qué culpa tiene el pobre de la pobreza”. Asimismo, Navarro también cuestionó a los dirigentes del Polo Obrero por la metodología usada en los últimos acampes frente al ministerio de Desarrollo Social. “Las ultimas marchas las conducen los dirigentes del Partido Obrero, yo tengo respeto por ellos pero me parece que se equivocan cuando desarrollan políticas absolutas de ‘corto todo’, porque cuando uno hace eso perjudica a otros pobres”, subrayó Navarro. “¿Cómo nos la vamos a agarrar con los que tienen hambre, por qué no discutimos con la misma firmeza con los formadores de precios?”, planteó. Al ser consultado sobre cuál sería la solución de fondo al problema de los planes sociales, Navarro concluyó: “Nosotros creemos que seguir distribuyendo planes no resuelve el problema, pero lo que sí creemos es que debemos dar trabajo y poner en valor la economía popular”. “Hay casi siete millones de trabajadores de la economía popular y tenemos que ver cómo dignificamos el trabajo de esa gente”, expresó.

