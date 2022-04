Las escuelas primarias tendrán una hora más de clase por día

La propuesta elaborada por el gobierno nacional se aprobará el viernes en el Consejo Federal. “Es una mejora muy importante para la escuela primaria. Sumar horas de clase es más conocimiento y mejor educación”, resaltó el ministro de Educación, Jaime Perczyk. El ministro de Educación, Jaime Perczyk, anunció que propondrá en el Consejo Federal de Educación (CFE) que las escuelas primarias de todo el país tengan una hora más de clase por día, por lo que la carga horaria por turno pasará de cuatro a cinco horas, informó el Ministerio de Educación. “Es una mejora muy importante para la escuela primaria. Sumar horas de clase es más conocimiento y mejor educación“, resaltó el titular de la cartera educativa, quien explicó que la propuesta será presentada el viernes en la Asamblea del Consejo que se realizará en Tierra del Fuego. Aclaró que “esto requiere la construcción de acuerdos y consensos con las jurisdicciones y los gremios” y puntualizó que esa hora más por día “significa tener 38 días más de clase por año”. Mencionó que las y los docentes percibirán “un aumento proporcional por la nueva jornada laboral”. “El gobierno nacional tiene como prioridad a la Educación y por eso esta nueva inversión de 18 mil millones de pesos para aportar el 80% del aumento del sueldo de las y los maestros”, destacó.

