El hospital Oñativia sumó nueva infraestructura para las áreas de pediatría, kinesiología y laboratorio

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, participó de la inauguración de nueva infraestructura para las áreas de Pediatría, Kinesiología y Laboratorio en el Hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada, en el marco de un proyecto realizado en conjunto con la empresa Andariega, la Unión Industrial de Almirante Brown, el Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB) y el Rotary del Parque Industrial de Burzaco. Puntualmente se inauguraron modernas habitaciones y sanitarios conformados por módulos con una superficie total de 50 metros cuadrados y que servirán como áreas de descanso durante las extensas jornadas de trabajo de los médicos, médicas y profesionales de la salud. Mientras tanto, Mariano Cascallares ratificó que este año en articulación con la Provincia de Buenos Aires se concretará la puesta en valor del Hospital. El acto simbólico de inauguración de la nueva infraestructura se desarrolló en la zona del patio en la zona de pediatría, donde Fabiani realizó el tradicional corte de cintas junto a las autoridades del hospital: Carolina Ricci, Claudio Molinas y Helio Navarro, junto con Hernán Pereyra, presidente del SIPAB, y Lorena Sosa, titular del proyecto por parte de la empresa Andariega. “Estamos muy contentos de ser el vehículo de una comunidad organizada. Quiero agradecer a la industria Andariega, a todo el Parque Industrial de Burzaco y a la comunidad del Hospital Oñativia por todo el trabajo que están llevando adelante en estos tiempos tan difíciles”, sostuvo Fabiani, quien también destacó el rol del programa municipal solidario “Causa Común” que articula entre el ámbito público y privado en beneficio de la comunidad. . Por su parte, Claudio Molinas remarcó que las nuevas habitaciones “están adosadas al servicio de la guardia de pediatría para el uso de ese sector, junto con kinesiología y laboratorio”. “Las nuevas habitaciones son muy cómodas, tienen agua caliente y aire acondicionado. La verdad estamos muy contentos porque los profesionales pueden descansar como se merecen”, agregó. En tanto que Lorena Sosa explicó que “estos módulos fueron fabricados en nuestras instalaciones en un lapso de dos semanas”, al tiempo que explicó que “son módulos de 50 metros cuadrados con tres habitaciones y tres baños”. De la jornada participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Salud, Walter Gómez; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; el subsecretario para el Desarrollo Productivo y el Comercio, Marcelo Tricarico, y el delegado José Canto, entre otras autoridades. Cabe destacar que la iniciativa fue posible gracias al trabajo articulado entre el Municipio de Almirante Brown con Andariega, el SIPAB, la Unión Industrial Almirante Brown y el Rotary del Parque Industrial de Burzaco. Asimismo, también participaron del proyecto las industrias Miguel Abad, Genrod, Diransa, Roll Paper, Sermatel y Sefinpol.

