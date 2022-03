Multitudinaria Carrera por la Verdad, la Memoria y la Justicia en Ministro Rivadavia

El Municipio de Almirante Brown llevó adelante la Carrera por la Verdad, la Memoria y la Justicia en Ministro Rivadavia, con la presencia de más de 1.200 vecinos y vecinas, en el marco de la conmemoración de los 46 años del último golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. La emotiva jornada familiar se llevó adelante el domingo 27 de marzo y la carrera de 3 kilómetros tuvo como punto de partida la histórica plaza Eva Perón, ubicada entre Lahille y Sandoval. El trayecto estuvo comprendido por la avenida República Argentina hasta la intersección con la calle Alice, pasando por lugares emblemáticos de esta querida localidad como el Hogar El Alba. En total fueron más de 1.200 las personas de todas las edades que se acercaron para participar de esta jornada deportiva y de reflexión, incluyendo niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, y personas con discapacidad. En este sentido, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, estuvo presente en la jornada y expresó que es “un orgullo ver cómo cientos de vecinas y vecinos participaron de esta actividad”. “En Brown seguimos luchando por más Memoria, Verdad y Justicia”, apuntó. Mientras que el diputado bonaerense, Mariano Cascallares, destacó que “en Almirante Brown continuamos con las actividades en el marco de la conmemoración de los 46 años del Golpe de 1976” y que “este sábado vivimos una verdadera fiesta del deporte y la inclusión en Ministro Rivadavia con la Carrera Por la Memoria” que reunió a miles de vecinas, vecinos e incluso a nuestros queridos excombatientes de Malvinas.

