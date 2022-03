Extienden la inscripción para participar de la maratón por el autismo en Lomas

Los vecinos de Lomas apoyaron inmediatamente la vuelta de la carrera para concientizar sobre autismo y fue tan exitoso el lanzamiento que decidieron extender la inscripción hasta la fecha del evento que tendrá lugar el 3 de abril a las 8 en la pista de ciclismo del Parque Eva Perón. En menos de 24 horas se inscribieron de forma gratuita unas 3 mil personas a la iniciativa “Lomas corre de azul” que se llevará a cabo en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo que se conmemora cada 2 de abril. TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Vuelve la carrera por el autismo al Parque de Lomas Organizada por el Municipio, a través del Instituto de Discapacidad y Personas Adultas Mayores junto a la Secretaría de Deportes, se realizará una nueva edición del encuentro compuesto por varias carreras abiertas a la comunidad. Los primeros 3 mil inscriptos van a recibir la remera de color azul para identificar la competencia y para simbolizar el Día del Autismo. Producto de la llegada de la pandemia, este evento deportivo se realizó por última vez en 2019. En esta oportunidad, habrá tres competencias recreativas: una de 400 metros para niños dentro del espectro autista, otra de 1 kilómetro (familiar) y una de 5 kilómetros (general). “Para nosotros es súper importante seguir concientizando y visibilizando como cada año. Tenemos mucho apoyo del Municipio en esta maratón que convoca siempre a mucha gente”, señaló Valeria Espejo, una de las impulsoras del Servicio TEA en Lomas. La importancia de este tipo de eventos radica en poder informar sobre el diagnostico que a veces no llega en tiempo y forma para los papás con chicos que tienen autismo. Para nosotros es súper importante seguir concientizando y visibilizando como cada año. Tenemos mucho apoyo del Municipio en esta maratón que convoca siempre a mucha gente. “Muchas mamás se enteran del diagnóstico cuando se contactan con nosotros por alguna duda ya que podemos explicarle de qué se trata este trastorno”, contó Espejo que tiene además una ONG llamada Soñando un Mundo Mejor TGD, la cual la inició tras conocer el diagnóstico de su hijo Facundo que hoy tiene 18 años. El Servicio TEA en Lomas fue el primer espacio de atención gratuita del espectro del trastorno autista de la Provincia de Buenos Aires que funciona para tratar cada caso en particular a través de evaluaciones y la atención constante de profesionales especializados en el tema. Muchas mamás se enteran del diagnóstico cuando se contactan con nosotros por alguna duda ya que podemos explicarle de qué se trata este trastorno. “Lo que va a pasar el domingo, no sólo sirve para las familias con personas que reciben este diagnóstico, también para los profesionales de la salud y de la educación que requieran información porque si bien hay más conciencia sobre este trastorno todavía falta mucho”, añadió Espejo que se refirió a la inclusión de estos niños y niñas en distintos ámbitos: “Todavía hay docentes que no saben cómo manejar ciertas situaciones”. El evento contará con el servicio de ambulancia y médicos para atender cualquier emergencia durante el período la competencia. También colaborarán las áreas de Transito, Medio Ambiente, Cultura, Defensa Civil, Salud, 107 y la Policía Local. Para inscribirse gratis entrar en el siguiente link: https://www.lomasdezamora.gov.ar/LomasCorreAzul.aspx

