En las jornadas de carnaval el municipio recolectó 1211 kilos de residuos reutilizables

El Municipio de Almirante Brown, a través del programa de reciclado “Eco Inclusión”, logró recuperar durante los festejos de carnaval, llevados adelante el lunes y martes en la localidad de Longchamps, un total de 1.211 kilogramos de residuos reutilizables. Fueron dos jornadas de celebración en la que vecinos y vecinas del distrito realizaron su aporte para cuidar el ambiente y se acercaron a dejar sus residuos en los lugares dispuestos por la Comuna para su deposición. En la ocasión, gracias al compromiso ambiental de los brownianos, se logró recuperar un total de 1.211 kilogramos de deshechos reutilizables, entre ellos aluminio, plástico, cartón y papel. Durante los encuentros festivos, además de la campaña de promoción ambiental, se contó con cestos para la separación de basura y cooperativas de recuperadores urbanos y personal de Higiene Urbana realizó de forma constante la recolección para mantener la limpieza de la zona. Cabe señalar que en el Programa Eco-Inclusión, promovido por el Municipio desde el año 2016, se coordinan acciones para la recolección diferenciada y posterior reciclado de residuos, en un trabajo articulado con cooperativas de trabajo. En cuestión de reciclado y cuidado del ambiente, en los últimos años se sumó dicha recolección a centros comerciales, recorridos puerta a puerta, y estaciones de reciclado en diferentes puntos del distrito y en instituciones educativas. De acuerdo a lo informado desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani la recolección se lleva adelante una o dos veces por semana, en un servicio domiciliario con la utilización de un camión municipal que acopia el material. Esta prestación se realiza en algunas localidades, aunque se prevé extenderlo a todo Almirante Brown. También se realizan jornadas de capacitación y charlas en diversas entidades. Mariano Cascallares señaló que el objetivo del Municipio es continuar promoviendo medidas para avanzar hacia un Almirante Brown más sustentable, tal como el programa “Brown Verde” a través del cual se impulsan políticas públicas para el cuidado del medio ambiente. Días y horarios de la recolección diferenciada Vale recordar que la recolección diferenciada por domicilio se efectúa en los siguientes días y horarios: En Adrogué los martes y jueves de 14 a 18 horas, en Burzaco los lunes de 9 a 11:30 y los martes de 12 a 17. Por otro lado, en Claypole se lleva adelante los miércoles de 12 a 17 horas y también los miércoles (cada quince dias) de 13 a 18 en la zona del barrio Altos del Castillo; y finalmente en Don Orione, los lunes de 13 a 17. En tanto en José Mármol, se realiza los viernes de 12 a 18 horas; en Glew y Longchamps los viernes de 12 a 17, y en Rafael Calzada, viernes de 14 a 17. También las cooperativas llevan a cabo la recolección por los centros comerciales de Calzada, Glew, Adrogué y Burzaco, todos los días de 9 a 14 horas con las “Bici Carros” que fueron otorgados por el Municipio. En dichos recorridos se entregan bolsas transparentes donde los vecinos deben depositar sus residuos reciclables y luego sacarla a la vereda para la recolección. En la bolsa se deben depositar papeles, plásticos, cartones, vidrios y metales. El material recolectado se traslada a los diferentes “Eco Puntos”, donde son clasificados por recuperadores urbanos, prensados y posteriormente enviados a industrias para que los transformen en elementos reutilizables. A dichos “Eco Puntos” llega también el material de los cestos soterrados y de las trece estaciones de reciclado ubicadas en diferentes puntos del distrito. Para más información acerca del programa “Eco Inclusión” los vecinos y vecinas podrán comunicarse al teléfono 4214-0500 (int. 636), o bien por mail a recicladobrown@gmail.com

