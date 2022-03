Vilma González destacó la unidad en el apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Lomas

Con la presencia del Jefe de Gabinete de Ministros Martín Insaurralde y el Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia Federico Otermin, la Intendenta de Lomas de Zamora dió por iniciada las sesiones del Concejo Deliberante local de este año.

La Concejal del FDT Vilma GONZÁLEZ consultada sobre la jornada comentó: “Destaco el compromiso del Jefe de Gabinete Martín Insaurralde, del diputado de Federico Otermin, y la intendenta Marina Lesci, el compromiso del bloque donde estamos trabajando todos juntos, muy emocionada por todo.

Sobre la actividad en el verano dijo “Durante el verano tuvimos mucho trabajo organizándonos por sobre todo. Y desde el municipio dándonos toda la información, visitando barrios y distintas localidades realizando actividades . Estuvimos trabajando en nuestro espacio con todos los compañeros para poder acompañar este gestión que es tan importante para nosotros”

Acerca de la unidad en Lomas de Zamora la Concejal aseguró “La unidad es todo, significa mucho, sobre todo para los vecinos de Lomas de Zamora, porque cuando los funcionarios trabajan en conjunto las cosas salen bien, por eso desde el espacio del Frente Ciudadano Lomense hemos decidido acompañar al Jefe de Gabinete Martín Insaurralde a Mariana Lesci a Federico Otermin por todo este trabajo que se viene haciendo que sabemos que es en beneficio para algo en común que es que nuestros vecinos esten bien.”

