La panadera que ayudó a la joven violada en Palermo denunció que recibió amenazas de los acusados

La mujer radicó la denuncia ante la Justicia porteña junto a su abogado Marino Cid Aparicio y ahora tiene consigna policial en el local y en su casa. Esta vez, la empleada de la panadería que ayudó a salir del auto a la joven de 20 años que estaba siendo abusada sexualmente, denunció que fue amenazada por los imputados que le dijeron: “Ya sabemos dónde trabajan y vamos a volver hijos de puta. Los vamos a matar a todos”. A raíz del hecho, la mujer radicó la denuncia en las últimas horas en la Fiscalía Norte del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires junto a su abogado Marino Cid Aparicio y tras la presentación la Justicia le otorgó un botón de antipánico y una consigna policial en su casa y también en la panadería en la que trabaja. “Vengo a denunciar que he sido víctima del delito de amenazas el pasado lunes 28 del corriente mes y año en la intersección de las calles Serrano 1397 en momentos en que nos apercibimos de que una persona de sexo femenino estaba siendo abusada en el interior de un vehículo e intentamos ayudarla para que los autores cesaran en su accionar”, comienza la denuncia. Luego manifestó que los seis detenidos comenzaron con las amenazas tras ser descubiertos y al instante llamaron a la Policía y mientras eran detenidos: “continuamente nos referían frases amenazantes como la que reseñamos anteriormente”, continua en la denuncia. Indicó además, que decidió realizar la denuncia porque la causa y el hecho tomó una trascendencia muy importante en los medios de comunicación y siente temor a “represalias de la familia de los acusados” . La causa por la violación grupal está siendo llevada a cabo por el juez Marcos Fernández y el fiscal Eduardo Rosende quienes esperan que en las próximas horas se constate el rol de cada uno de los protagonistas en el aberrante hecho. Hasta el momento ninguno de los acusados declaró y la joven abusada, después de varios días, logró declarar a pesar de encontrarse “muy afectada” por lo que sucedió. Todos los testigos ratifican que al momento de ser encontrados infraganti cometiendo el delito de abuso sexual había cuatro hombres dentro del auto Volkswagen Gol de color blanco y la joven no podía mantenerse despierta, mientras que los otros dos acusados se encontraban del lado de afuera del vehículo tratando de persuadir la situación. Todavía no se sabe que tipo de sustancia tenía la chica en su cuerpo.

