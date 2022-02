Lomas de Zamora conformó su lista del Partido Justicialista

El Partido Justicialista bonaerense que conduce el diputado nacional del Frente de Todos, Máximo Kirchner, se prepara para el desarrollo de la elección de autoridades del partido a nivel local. En los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, se deberán elegir un presidente o presidenta partidaria. http://laestaciononline.com.ar.leon.avnam.net/wp-content/uploads/2022/02/VID-20220217-WA0009-1.mp4 De este modo en Lomas de Zamora el Consejo del Partido Justicialista conformó la lista que encabeza el actual jefe de gabinete provincial Martín Insaurralde.

En este marco dialogamos con algunos de los principales protagonistas de la lista lomense. El Diputado Federico Otermin comentó : “Esta es una lista de unidad del Partido Justicialista de Lomas de Zamora que la verdad nos llena de orgullo, en esta nueva etapa de la vida política de nuestro distrito, una lista encabezada por Martín Insaurralde presidente del Partido Justicialista y hoy Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con la participación de todos los sectores del Peronismo de Lomas de Zamora, cuenta con la presencia del compañero Juan Maria Viñales como Secretario de Organización del Partido, con la compañera y concejala Vilma Gonzalez , con una serie de compañeros de los barrios de Lomas de Zamora que van a dotar al partido de muchísima participación de mucha discusión y de mucho debate” Por su lado el referente político Juan María Viñales agregó: “Uno que es peronista de toda la vida, es una enorme satisfacción, pero es una buena oportunidad para acercar al partido a cada una de las localidades, por que el partido es una herramienta importante para ir a buscar a aquellos militantes, que participen y discutan, y si están enojados que digan por que para ver cómo podemos resolverlo” Viñales también comentó “Hay una gran gestión en el municipio de Lomas , hay una gran gestión y gran esfuerzo a nivel nacional y a nivel provincial , por eso no hay motivo para que todos no estemos juntos luchando para sacar las cosas adelante, en el 2023 y tenemos que retener la presidencia de la nación, retener la gobernación y retener el municipio,” Sobre el buen presente del distrito agregó “hoy tenemos la fortaleza de tener al Presidente de la Cámara de Diputados, de tener al Jefe de Gabinete, de tener funcionarios ministros en cada una de las áreas , realmente Lomas de Zamora a adquirido un volumen político importante.” La intendenta Marina Lesci se refirió a la lista de unidad:

““Es un momento importante acompañar al proyecto de Martín Insaurralde en Lomas, además de una tarde calurosa nos da un momento de encuentro entre compañeros y compañeras que siempre es muy grato. Es lo que necesita el peronismo el modelo de país que apoyamos y al cual queremos y tiene que ir de la mano de la unidad” y agregó “celebrando esto en un momento difícil que el país demanda un gran gesto, Lomas además de todo es una gran muestra de eso y el orgullo lomense de que la unidad del peronismo unido y convencido tirando para el mismo lado.” Vilma Gonzalez también señaló “Estoy orgullosa de pertenecer a esta lista, como dijo Marina todos juntos tenemos que salir adelante, ya estamos a disposición para seguir trabajando como desde el primer momento que nos sumamos al proyecto de Martin Insaurralde” Federico Otermin finalizó: “Venimos conversando mucho con Juan y esto que el plantea sobre construir un ámbito y hábito de discusión política, es lo que va hacer esta lista del Partido Justicialista con el recuerdo del Beto Carasatorre, siempre le comento a Juan, Beto fue un compañero que me habló maravillas de Juan Maria Viñales desde el primer momento y yo creo que el Beto estaría muy contento de estar hoy acá con Juan con nosotros en esta casa con la conducción de Martin”.

