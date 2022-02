El municipio avanza con la puesta en valor y forestación de plazas de Glew, Marmol y Don Orione

El Municipio de Almirante Brown avanza a todo ritmo con trabajos de puesta en valor, forestación, embellecimiento y creación de nuevos paseos en espacios públicos en distintas localidades del distrito. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani precisaron que los espacios intervenidos en los últimas semanas son la plaza de la Manzana 2 de Don Orione (ubicada en el cruce de Río Dulce y Río Blanco), las plazas Bassetti (María Luis Rocha y Bynnon) y Los Aromos de Nuestra Señora de Luján (25 de Mayo y Bynnon) de José Mármol, y la plaza Uocra de Glew (Eva Perón y Edison). En este sentido, las mejoras incluyen la nivelación de los terrenos, tareas de parquización y forestación respetando las especies existentes, la creación de veredas, canteros, la colocación de juegos de plaza y juegos saludables, bancos, mesas y áreas de descanso, además de la incorporación de tres torres de iluminación con luces con tecnología LED. “Continuamos con nuestras mejoras de plazas y espacios públicos porque consideramos que son importantes puntos sociales de encuentro y dispersión para nuestros vecinos y vecinas, sobre todo en el marco de la pandemia que transitamos desde 2020”, sostuvo el intendente interino Juan Fabiani. Desde la Dirección General de Diseño Urbano local precisaron también que comenzaron distintas obras de puesta en valor en la plaza ubicada frente a la Escuela N°33 en Longchamps (Carola Lorenzini y Buenos Aires), en la plaza Che Guevara de San José (Santa Ana y Jorge), en la plaza de la Escuela N°66 de Don Orione (Río Limay y Eva Perón) y también en el interior del Polideportivo de Ministro Rivadavia donde se llevará adelante un Parque Calistenia. Se prevén, además, trabajos en la plaza Alfonsina Storni de Glew ( De Navazio y Di Carlo), la plaza Manuel Belgrano de Burzaco (5 de Mayo y Amenedo), el Circuito de la Estación de Longchamps (Aviación y Bolívar), la plaza Crucero Gral. Belgrano de Solano (Cala Oeste y Pensamiento Sur) y la plaza Puerto Argentino de Malvinas Argentinas (Serrano y Pedro Echague), entre otras. Asimismo, dentro de la proyección para este año se prevén importantes trabajos de forestación en la entrada al barrio Don Orione, en la avenida República Argentina y en el boulevard de Hipólito Yrigoyen a la altura de Glew, entre otros, además de la reposición de variedades que se hayan secado o se encuentren en mal estado.

Finalmente, el diputado provincial Mariano Cascallares remarcó que “es una verdadera alegría trabajar con todo el equipo y la comunidad para mejorar nuestros espacios verdes en todas las localidades de Almirante Brown”.

Both comments and pings are currently closed.