Alerta por crecidas en el Río de la Plata

El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) mantenía este martes una alerta por crecida en el Río de la Plata, cuyo nivel del agua se encuentra 1,70 metros por encima de los valores establecidos en las tablas de mareas, lo que puede afectar a la ciudad de Buenos Aires y a la zona costera del norte y sur del conurbano bonaerense, se informó oficialmente. El Centro de Prevención de Crecidas del SHN, que depende del Ministerio de Defensa, indicó que la mañana de este martes, en el Puerto de La Plata y en la Dársena F del Puerto de Buenos Aires, donde se encuentra el barrio Puerto Madero, la altura del río era de 2,70 metros. En tanto, en el puerto de San Fernando se prevé para las 8.30 una altura de 2,80 metros, mientras que en la Isla Martín García se espera una altura de 2,40 metros alrededor de las 9.30. La alerta por la crecida del Río de la Plata rige desde anoche y tiene vigencia, en principio, para toda la mañana de este martes.

