El municipio multiplica las obras en escuelas antes del inicio del cliclo lectivo 2022

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con la Provincia de Buenos Aires, lleva adelante una importante cantidad de obras de infraestructura escolar en establecimientos educativos aprovechando el receso de verano, entre las que se destacan la creación de nuevos edificios, aulas y también trabajos de ampliación y refacción de techos y sanitarios. Desde la gestión que encabeza el intendente interino Juan Fabiani especificaron que durante todo el año 2021 y en el presente verano se realizaron y se continúan llevando a cabo obras en unos 132 edificios escolares con el objetivo de iniciar de la mejor manera el Ciclo Lectivo 2022 en marzo próximo. “En Almirante Brown las obras no se detienen. En 2021 en plena pandemia realizamos numerosas obras en las escuelas y ahora, como cada año, llevamos adelante mejoras de infraestructura durante el verano de cara al comienzo de clases, con fondos propios y en articulación con Provincia, todo con el objetivo de tener una educación pública de calidad”, sostuvo Fabiani. En este sentido, durante 2021 se efectuaron obras que quedaron concluidas en las últimas semanas para este 2022, entre las que se destacan la puesta en valor en más de 70 establecimientos, la colocación de aires acondicionados en 30 edificios, la creación de 15 nuevas aulas y reparación del servicio de gas en otras 10. Además, actualmente, aprovechando el receso se realizan trabajos de refacción y ampliación en una docena de establecimientos. El diputado bonaerense Mariano Cascallares remarcó en este sentido que “las obras tienen que ver con las necesidades que se fueron detectando durante el año pasado”, al tiempo que indicó que “muchas de ellas ya se terminaron y otras están en marcha”. Entre las obras que actualmente están en ejecución se encuentra la nueva Escuela Técnica Nº4 ubicada en el Parque Industrial de Burzaco, en el cruce de Luis María Drago y Carlos Viel, cuyas obras incluyeron la construcción completa del edificio de 500 metros cuadrados, el cual consta de seis aulas, sanitarios, salón de usos múltiples, accesos, dependencias administrativas y sector de buffet. Además, es inminente el inicio de las obras de la Escuela Técnica Nº5 en Rafael Calzada. “En muy poco tiempo tendremos inaugurados dos nuevos establecimientos de formación técnica, cuando históricamente en nuestro distrito solo hubo tres”, subrayó el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola. Desde la Secretaría de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos indicaron que los trabajos durante el verano se están llevando adelante en el Jardín de Infantes Nº949 de San José, donde se está realizando una nueva aula; en la Escuela Primaria Nº33 de Longchamps, donde se avanza en una nueva aula y área de conexión; y también en la Escuela Primaria Nº2 de Burzaco, en la que se están poniendo en valor los módulos sanitarios y reparando techos en la zona del comedor y la cocina. En simultáneo se avanza también con la construcción de aulas en la Escuela Secundaria Nº54 de Don Orione, y también en la Escuela Secundaria Nº41 de Burzaco, donde además se está generando una nueva dependencia. Otro de los edificios en los que se están concretando importantes mejoras es en el Nacional de Adrogué (Escuela Secundaria Nº11 y Nº13). Allí desde principios de octubre se realiza la puesta en valor integral de sanitarios, un nuevo tendido de agua, colocación y reparación de membranas en tres cubiertas; la construcción de un nuevo taller, sector de camarines, baños y escenario exterior, además de un nuevo patio, estacionamiento, rampas de acceso, trabajos de pintura y puesta en valor de toda la fachada. También se llevan adelante obras en la Escuela Secundaria Nº10 de Claypole donde se están reparando las cubiertas y cielorrasos; y también la Escuela Secundaria Nº17 de Burzaco, con mejora de cubiertas, reparación eléctrica y recambio de carpinterías. Finalmente se está avanzando en la construcción del histórico Centro de Educación Física Nº56 en Don Orione, ubicado en el cruce de Río Limay y Río Futaleufú, cuyas obras incluyen el nuevo edificio, tres canchas multifunción, sanitarios, vestuarios, oficinas administrativas y depósito entre otras prestaciones. Cabe destacar que este centro significa cumplir con un reclamo histórico de toda la comunidad educativa, que desde hace más de 30 años viene luchando para lograrlo. Y también el Parque Astronómico en la Granja Educativa Municipal, un nuevo espacio que tendrá un gran anfiteatro, una zona de objetos y esculturas astronómicas, además de bancos, cestos, cartelería e iluminación. Las obras que se vienen Desde el Municipio de Almirante Brown anticiparon que se viene un año de mucho trabajo en materia de obras en una treintena de establecimientos más, principalmente en la creación de nuevos edificios, más de 30 aulas, dependencias, baños y también bibliotecas. Entre ellas, se encuentran dos que son muy esperadas por la Comunidad: dos nuevas escuelas secundarias en Ministro Rivadavia y Glew, las cuales conformarán nuevos polos educativos. El secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, explicó que “en la misma manzana donde funcionan el nuevo Jardín de Infantes Nº961 y la Escuela Primaria Nº83 de Ministro Rivadavia este año comienzan las obras de la secundaria con 12 aulas”. “Lo mismo en Glew, en la manzana donde funciona el Jardín Nº962, donde terminamos la Escuela Primaria Nº82 y están por iniciar los trabajos para el nuevo establecimiento secundario con ocho aulas. En los dos casos estarán los tres niveles en una misma manzana”, apuntó. En esa línea, el diputado bonaerense Mariano Cascallares remarcó que “la construcción de los polos educativos es una realidad, de modo que muchos estudiantes podrán completar el trayecto educativo desde el jardín, pasando por la escuela primaria y próximamente la secundaria en una distancia de pocos metros entre un edificio y otro”.

Both comments and pings are currently closed.