Cascallares y Fabiani inauguraron un playón multideportivo en el polideportivo en el barrio Vitum de Longchamps

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, inauguró junto al diputado bonaerense Mariano Cascallares un nuevo playón multideportivo en el Barrio Vitum de Longchamps, realizado a través del trabajo articulado con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). La jornada se llevó adelante en el flamante espacio ubicado en Langenheim entre Garín y Lima, donde Fabiani y Cascallares dialogaron con los cooperativistas encargados de llevar adelante la obra y con los vecinos y vecinas del lugar. El nuevo playón, construido por la Cooperativa Reconstruyendo Vidas, está pensado para la realización de distintos deportes, entre ellos fútbol, básquet, handball o voley, entre otros. Cuenta con arcos, aros y una red en la zona central. En este sentido, se efectuaron trabajos de parquización, forestación y la instalación de luminarias con tecnología LED. “Quiero agradecer a la cooperativa por el trabajo realizado, al Ministerio de Obras Públicas, a la UNOPS y también a los vecinos y vecinas de este querido barrio, que a partir de hoy contarán con un nuevo espacio de encuentro y dispersión. Gracias a tod@s por el compromiso y la dedicación”, sostuvo Fabiani. Mientras que Mariano Cascallares subrayó “el trabajo articulado con el Gobierno Nacional”, al tiempo que enfatizó que “es importante seguir sumando nuevos espacios que tan bien le hacen a nuestra comunidad”. La iniciativa materializada en conjunto entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, la UNOPS y el Municipio de Almirante Brown se lleva adelante con el objetivo de mejorar las condiciones de vida, facilitar el acceso a servicios básicos y promover la creación de espacios públicos en pequeñas localidades del país. El programa busca, en este sentido, mejorar la urbanización y la calidad de las viviendas, y brindar asistencia técnica y apoyo social. De la jornada participaron también el Coordinador Legal del Proyecto UNOPS-MIF del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Emiliano Cernaz; el representante del Equipo Constructivo de UNOPS, Leonardo Carreira, y la representante del Equipo Social de UNOPS, Malena De Baere. También dijeron presente el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; el presidente de la Cooperativa de Trabajo Reconstruyendo Vidas, Sergio Fuentes Pérez y el representante técnico de la Cooperativa de Trabajo Reconstruyendo Vidas, Guillermo Fernández, entre otras autoridades.

