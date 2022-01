Concejales y vecinos reclamaron a Edesur por los cortes

A las altas temperaturas registradas en el día de ayer que castigo la país, se le sumó cortes de luz trayendo mas problemas, Lomas de Zamora no fue la excepción, por esto vecinos junto con la intendenta interina Marina Lesci y concejales del Frente de Todos como Vilma Gonzalez y Carlos Morel se acercaron a las oficinas de Edesur en Lomas de Zamora para reclamar la rápida solución. La concejal Gonzalez abogó “le pido a los vecinos que no sea la ultima vez, esta es la continuidad de una lucha” en relacion a los reiterados cortes año tras año.

