Tenencia ilegal y maltrato animal: rescataron a dos monos de un hogar de Temperley

La Brigada de Control Ambiental (BCA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible rescató a dos monos caí de un hogar en la localidad bonaerense de Temperley, tras una denuncia por tenencia ilegal y sospechas de maltrato animal, informó esa dependencia. Ambos monos caí (Sapajus apella) tienen entre 25 y 30 años: Chito es un ejemplar macho independiente y activo, en tanto Panki es una hembra algo más tímida, detalló un comunicado del Ministerio de Ambiente. Los agentes de la Brigada de Control Ambiental procedieron al decomiso de los animales, por no contar con la documentación que acreditara el origen y la legítima tenencia de los mismos, de acuerdo a lo informado oficialmente. Foto: Prensa Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Una vez realizada su rehabilitación en la Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS), los animales serán liberados en un área de distribución natural de la especie, en la Mesopotamia. El operativo se concretó este lunes, luego de una denuncia recibida por las autoridades, que dio lugar a la intervención de la BCA de Ambiente Nación, la dirección de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires y la Policía Ecológica bonaerense.

