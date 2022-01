Defensa del Consumidor asiste a usuarios de EDESUR afectados por los cortes

La oficina de Defensa del Consumidor del Municipio de Almirante Brown informó que continúa asistiendo las vecinas y los vecinos (usuarios) afectados por problemas y cortes en el suministro eléctrico, que es responsabilidad de la empresa prestadora Edesur. Se indicó que Defensa del Consumidor del Municipio de Almirante Brown atiende al público de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Tiene disponibles las línea telefónica 5034-6200 internos 211 / 212 y 213. “En Defensa del Consumidor estamos tramitando la agilización en el retorno del servicio en aquellos casos en que se producen deficiencias o directamente cortes en el suministro por parte de la empresa prestadora”, sostuvo la responsable del área, Valeria López. Las vecinas y los vecinos también pueden iniciar un trámite ingresando www.almirantebrown.gov.ar/defensadelconsumidor o comunicarse enviando un mail a defensaconsumidor@brown.gob.ar Añadió Valeria López que es importante que al momento de realizar el reclamo en la oficina municipal cada usuario tenga a mano la última factura donde figura quien es el titular de la línea, y que también cuente con el número de cliente y el número de reclamo que le asignó la empresa Edesur para su caso. Finalmente, el jefe comunal browniano interino Juan Fabiani subrayó el hecho de que “desde el Municipio seguimos trabajando muy fuerte para acompañar a las vecinas y los vecinos que padecen problemas con el suministro eléctrico”, al tiempo que Mariano Cascallares recomendó comunicarse con la oficina de Defensa del Consumidor “donde hay todo un equipo trabajando para dar respuesta frente a los problemas que puedan producirse con este y con otros servicios”.

