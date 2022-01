El municipio lanzó la colonia de verano 2022 junto a las instituciones brownianas

El Municipio de Almirante Brown puso en marcha la Colonia de Verano Municipal 2022 en el Polideportivo de Ministro Rivadavia, a la cual durante las primeras dos semanas de enero asistirán miles de chicos y chicas de distintas instituciones del distrito para realizar actividades acuáticas y al aire libre. Ya está previsto que desde la segunda quincena de este mes asistan a la Colonia las alumnas y alumnos del programa “Verano+ ATR” que se desarrolla durante el verano en las escuelas. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani indicaron que la iniciativa fue planificada para niños y niñas de 6 a 12 años y también destinada a adolescentes de 13 a 17 pertenecientes a distintas instituciones de bien público, clubes de barrio y comedores sociales brownianos, además de integrantes del Centro de Recreación y Deporte Adaptado de nuestro distrito. La Colonia de Verano para las instituciones se realiza durante las primeras dos semanas de enero y luego, en las últimas dos semanas del mes, asistirán l@s niñ@s de las escuelas en un trabajo articulado con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología local. Actualmente son entre 600 y 750 los chicos y chicas que asisten diariamente al Polideportivo de Ministro Rivadavia donde aprenden a nadar, realizan actividades acuáticas y al aire libre, recibiendo también ropa, desayuno y almuerzo. La jornada incluye los traslados hasta el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia. Además, en simultáneo, realizan actividades acuáticas personas con discapacidad en el predio municipal “Los Pinitos”, al tiempo que el lunes 17 harán lo propio los adultos mayores en el Complejo María Reina de la localidad de Glew. Sobre la importancia de la Colonia de Verano Municipal 2022, Mariano Cascallares indicó que “en Almirante Brown seguimos trabajando en favor del deporte con inclusión e igualdad de oportunidades”, al tiempo que destacó la decisión del Municipio de continuar invirtiendo en infraestructura deportiva por ejemplo con el inicio de obras de construcción de nuevos natatorios brownianos.

