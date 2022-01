Multa millonaria: por masivos cortes de luz y mala atención de reclamos, sancionaron a Edesur por más de $478 millones

El Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) sancionó a la empresa Edesur con una multa superior a los $239 millones, por “la deficiente calidad de servicio y la atención brindada” a los usuarios. A través de las Resoluciones 1 y 2/2022, el organismo de control sancionó a esa distribuidora -que opera en la zona sur de Capital Federal y Gran Buenos Aires– en razón de los incumplimientos verificados respecto de obligaciones establecidas en su contrato de concesión y en la Ley N° 24.065. Unos 80.000 usuarios de esa región quedaron sin electricidad en los últimos días, en el marco de la ola de calor. Como consecuencia de los incumplimientos registrados en las distintas inspecciones realizadas por el ENRE, se aplicó una multa con destino a usuarios equivalente a $239.288.018,25 millones. En este sentido, la sanción por no cumplir con el deber de informar las interrupciones de servicio con respecto a la calidad de servicio técnico ascendió a $105,514,298.25 millones, en virtud de que la empresa “incurrió en un grado de incumplimiento del 46,12% respecto de las anomalías informadas”, detalló el ENRE. En relación a la sanción por la atención en las oficinas comerciales, la multa fue de 25.845.000 kWh ($133.773.720 millones) por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión “respecto del trato digno a las personas usuarias“, puntualizó el organismo, en un comunicado. A la vez, explicó que para el análisis y posterior sanción, se tuvieron en consideración los reclamos iniciados por las personas usuarias, los informes presentados por la distribuidora y los resultados obtenidos en las inspecciones efectuadas de oficio por personal del ENRE a fin de corroborar la atención. El ente recomendó a los usuarios que sufrieron un corte prolongado de suministro eléctrico o varios cortes reiterados en un mismo mes, ingresar en www.argentina.gob.ar/enre/reclamo-cortes-prolongados-reiterados-edenor-edesur, y hacer un reclamo. En este caso, la empresa deberá efectuar un reintegro de 2.000kWh en la factura por la energía no suministrada. Asimismo, si se sufrieron daños de uno o varios artefactos eléctricos, provocados por oscilaciones de tensión y/u otras deficiencias del servicio eléctrico, se podrá reclamar en: www.argentina.gob.ar/servicio/reclamar-resarcimiento-por-danos-en- artefactos-electricos.

Both comments and pings are currently closed.