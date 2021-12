Asesinó de una puñalada en el cuello a su ex y fue a una comisaría a confesar el crimen

Una mujer fue asesinada de una puñalada en el cuello en su vivienda del partido bonaerense de Florencio Varela y por el femicidio detuvieron a su expareja, quien se entregó en una comisaría con las manos ensangrentadas y confesó ser el autor del crimen, informaron fuentes judiciales. El hecho ocurrió el pasado sábado en una casa ubicada en la calle 527 al 1800 de la localidad de Gobernador Costa, en dicho partido del sur del Gran Buenos Aires, donde residía la víctima, identificada por la Justicia como Marina Isabel Meza (43). Voceros judiciales informaron que todo comenzó cuando un hombre de 53 años se presentó en la comisaría 2da. de esa jurisdicción con las manos ensangrentadas y confesó que había matado a su mujer. A raíz de ellos, efectivos de la seccional y el fiscal Hernán Bustos Rivas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 descentralizada de Florencio Varela, acudieron al domicilio señalado por el hombre y constataron que en un hall de entrada se encontraba tirado el cuerpo de Meza, sobre un gran charco de sangre y con una herida de arma blanca en el cuello. De acuerdo a lo que pudieron reconstruir los investigadores, Meza y el hombre, identificado por la Justicia como Orlando Jara, habían tenido una relación de pareja durante muchos años y al menos dos hijos en común. Meza y Jara se encontraban separados en la actualidad y en ese marco el hombre, por motivos que aún se investigan, llamó por teléfono el pasado sábado a su expareja y le dijo: “Voy a ir, te voy a matar.” Ante esa situación, la mujer dio aviso a sus hijos para que la ayudaran a reforzar la seguridad de las entradas a su vivienda, informaron fuentes judiciales. Sin embargo, Jara logró ingresar a la propiedad y atacó a Meza con un cuchillo, añadieron los informantes. El hombre se negó a declarar ante el fiscal Bustos Rivas y permanecía detenido como imputado del delito de “homicidio agravado por haber mantenido una relación de pareja y por violencia de género”. En tanto, en la escena del crimen se secuestró un cuchillo que según los investigadores se trataría del arma homicida.

