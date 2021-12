Armado de causas contra sindicalistas: allanaron la Municipalidad de La Plata

La Gendarmería Nacional allanó este miércoles la Municipalidad de la Plata en el marco de la causa en la que se investiga si hubo coordinación entre exfuncionarios de la administración bonaerense de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios para armar expedientes judiciales contra dirigentes sindicales, informaron fuentes judiciales. La medida fue ordenada por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien dispuso además otros seis allanamientos y dos órdenes de presentación en propiedades vinculadas con las personas que aparecen en el video encontrado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que dio origen a la investigación judicial. El allanamiento a la sede de la administración platense fue ordenado para secuestrar documentación, computadoras y otros dispositivos del despacho del intendente local Julio Garro, uno de los protagonistas del video en el que se ve al exministro de trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, defendiendo la idea de promover una “Gestapo” contra sindicalistas. Fuentes judiciales informaron a Télam que los operativos simultáneos llevados a cabo por Gendarmería Nacional incluyeron, entre otras locaciones, el despacho del senador provincial de Juntos por el Cambio (JxC), Juan Pablo Allan, para lo cual se presentó primero un pedido de autorización al Parlamento local. A partir de los operativos dispuestos, la Justicia logró confirmar que la reunión del 15 de junio del 2017, en la cual se esbozó una estrategia para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales del gremio de la construcción, se llevó a cabo en la sede porteña del Banco Provincia, en la calle San Martín, informaron a Télam fuentes judiciales. La ex gobernadora Vidal junto a Marcelo Villegas. Los procedimientos ordenados por la Justicia incluyeron un allanamiento a la casa de Darío Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de la exsubdirectora de la AFI Silvia Majdalani y otro al despacho del exdirectivo de la AFI Juan Sebastián De Stefano en SBASE (Subterraños de Buenos Aires S.E). Las medidas fueron dispuestas luego de que la fiscal federal de La Plata Ana Russo impulsara la investigación e imputara a Villegas, según detallaron fuentes del caso. La representante del Ministerio Público Fiscal había requerido que se identifique a todos los que participaron de aquel encuentro del 2017 al que habrían asistido tres exfuncionarios de la AFI macrista. La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada el lunes por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos en los que puede observarse “la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”. La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una persecución a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos. La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, reveló el video de la reunión. De aquella reunión participaron el exministro Villegas, Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia. Luego de conocidos los videos que forman parte de la denuncia, trascendió además que las otras tres personas sentadas en la mesa y presentadas como “Diego”, “Sebastián” y “Darío” -no identificadas en la presentación judicial- eran funcionarios de jerarquía de la AFI que conducían entonces Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. La propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expuso en sus redes sociales que Diego es Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío es Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Majdalani, y Sebastián es De Stéfano, es jefe del área de jurídicos de la central de espías. En tanto, en la mañana de este miércoles el caso del video impactó también en los tribunales federales de Comodoro Py porque el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene el caso de los autodenominados Súper Mario Bross, le pidió a su colega Kreplak certificar la existencia de una investigación judicial y acceder a la prueba, según informaron a Télam fuentes judiciales. La decisión la adoptó luego de que los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, querellantes den la causa de los súper Mario Bross, presentaran distintos escritos dando cuenta del hallazgo del video en el que aparecen, entre otros, el “enano” De Stéfano, uno de los espías imputados en la causa en la cual son parte. El expediente de los Súper Mario Bross -el nombre se debe al título del grupo de whatsapp con el que comunicaban los espías- es el que se inició en Lomas de Zamora e investiga a los espías de la AFI que se dedicaron a seguir y espiar a políticos, dirigentes sindicales, periodistas y hasta personas privadas de la libertad. Por esa causa fueron procesados los exjefes de la AFI de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, cuya situación judicial se alivianó la semana pasada cuando la Cámara Federal porteña revocó sus procesamientos en relación al delito de asociación ilícita y les dictó falta de mérito.

Both comments and pings are currently closed.