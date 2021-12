La Legislatura aprobó un proyecto de Cascallares que fortalece a la Defensoría del Pueblo

En la sesión extraordinaria de este martes 28 de diciembre, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley el primer proyecto del diputado provincial browniano Mariano Cascallares. Se trata de una nueva reformulación de la ley vigente que amplía las facultades y las competencias de la Defensoría del Pueblo bonaerense para beneficio de las vecinas y los vecinos de la provincia. En proyecto fue tratado en ambas Cámaras legislativas provinciales recibiendo su aprobación. La jerarquización de este organismo le permitirá incrementar su injerencia en la defensa de los Derechos Humanos y de los usuarios de Servicios de Salud. También se amplían las competencias en materia de Derechos Sociales. Y en lo que respeta a Servicios Públicos y a Obras Públicas en general. Sumar más facultades en temáticas de defensa del Medio Ambiente y respecto de temáticas de la Asociaciones Civiles también constituye un logro de la nueva normativa impulsada por Mariano Cascallares. “Seguiremos trabajando para que la Defensoría del Pueblo bonaerense continúe creciendo y sumando atribuciones y responsabilidades en la defensa de los vecinos. Es un organismo que debe seguir haciendo respetar los derechos a las y los ciudadan@s y en donde sus reclamos e inquietudes sean escuchados como ocurre en este momento”, indicó el diputado browniano. Cascallares elogió el modelo de la Defensoría bonaerense conducida por Guido Lorenzino y destacó que merced a la descentralización que materializa ese organismo, “nuestra Defensoría del Pueblo de Almirante Brown en este momento atiende los reclamos de nuestros vecinos frente por ejemplo a la problemática en el suministro eléctrico en estas jornadas de elevadas temperaturas” finalizó.

