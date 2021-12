Potencian la red de puntos de testeo en Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown está potenciando la red de puntos de testeo de Covid-19 en distintas localidades del distrito, donde los vecinos y vecinas con síntomas pueden acercarse a hisoparse sin turno previo. Desde la Secretaría de Salud local precisaron que actualmente son cinco los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que realizan los test de forma gratuita, los cuales están equipados con todas las medidas de bioseguridad en el marco de la pandemia.- CAPS Nº 6 “Los Álamos” de Glew (Julián Aguirre N° 3.110) que realiza los testeos de lunes a viernes de 10 a 15. – CAPS Nº12 “Don Orione” (Carcarañá -ex Calle 11- y Eva Perón), que atiende de lunes a viernes de 8.30 a 16.30. – CAPS Nº 26 (USAM) de Burzaco (Constitución N° 972), que funciona de lunes a viernes de 13 a 17. – CAPS Nº 32 “San José 2” (Aráoz de Lamadrid N° 5.911) de lunes a viernes de 9.30 a 17. – CAPS Nº 29 “La Esther” de Claypole (Lavarden N° 131) el cual realiza testeos a personas que no tengan síntomas pero que sean contacto estrecho de un caso positivo o bien necesiten testearse para viajar. En este caso el horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 15 horas. En este sentido, cabe recordar que se recomienda que las personas que tengan contacto estrecho de un caso positivo se realicen el test al séptimo día de haber tenido dicho contacto, para obtener un resultado eficaz. Además, desde la Comuna que conduce el intendente interino Juan Fabiani, anticiparon que en los próximos días comenzará un operativo itinerante para realizar testeos en plazas y espacios públicos. Finalmente, Mariano Cascallares le solicitó a los vecinos continuar adoptando las medidas de prevención del Covid-19 como el uso de tapabocas y el mantener la distancia social evitando las reuniones masivas en espacios cerrados.

