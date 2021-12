Habrá tercera dosis libre para mayores de 60, trabajadores de la salud e inmunodeprimidos en Buenos Aires

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que desde el jueves habrá en la provincia de Buenos Aires “vacuna libre en tercera dosis para mayores de 60 años, trabajadores de la salud e inmunodeprimidos”. El mandatario formuló esas declaraciones al celebrar el primer aniversario del inicio de la campaña de vacunación contra la Covid-19 en un acto que se llevó a cabo en Avellaneda. Kicillof destacó que “hoy es un día muy significativo” y recordó que hace un año, desde la oposición “decían que la vacuna rusa era veneno”. “Quiero anunciar que habrá desde el jueves vacuna libre en tercera dosis para mayores de 60 años y trabajadores de la salud (que hayan cumplido 4 meses de la segunda dosis) e inmunodeprimidos (deben esperar un mes de la segunda dosis)”, expuso el gobernador. Acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, Kicillof destacó que “hoy es un día muy significativo” y recordó que hace un año, desde la oposición “decían que la vacuna rusa era veneno y le planteaban a la gente que era mejor someterse al riesgo del Covid que vacunarse”. Foto: Eliana Obregón “Después decían que la vacuna china también era mala. Luego que recién se iban a vacunar los menores de 60 años el año que viene y, posteriormente, criticaron las vacunas pediátricas”, rememoró y cuestionó esas “ganas de sembrar desánimo y temor”. No obstante, celebró que “desde hace un año, contra todos los pronósticos, campañas de miedo, desánimo y odio, aplicamos casi 30 millones de vacunas, de las cuales 15 son primera dosis, 13 segunda dosis y 2 millones tercera dosis”. Sostuvo que “teniendo tantos contagios, que no estén los hospitales rebalsados es gracias a la vacuna y gracias a los trabajadores y trabajadores de la provincia que permitieron que nos hayamos vacunado trabajando los 7 días de la semana los 365 días del año”. También pidió a la población mantener los cuidados para no contraer coronavirus y vacunarse. “Es una forma de cuidarnos y cuidar a los demás. La vacunación es un acto de responsabilidad, de conciencia, de cuidado individual, pero también es un hecho social y colectivo”, concluyó. “La vacunación es un acto de cuidado individual pero, sobre todo, colectivo” Nicolás Kreplak En ese sentido, Kreplak, expuso que “es un día realmente muy feliz porque hace un año que estamos vacunando” y puso de relieve que “estamos llegando a 30 millones de aplicaciones, con 88% de población cubierta en primera dosis, 75% en segunda y 12% en tercera”. “La vacunación es un acto de cuidado individual pero, sobre todo, colectivo”, dijo y recalcó que las personas vacunadas tienen “19 veces menos posibilidades que los no vacunados de terminar en terapia intensiva por Covid”. Foto: Carlos Brigo Expuso que esos niveles de inmunización “son de los más altos a nivel mundial”, pidió mantener medidas de cuidado como reunirse al aire libre; usar barbijo; tener ventilación cuidada; usar alcohol en gel; reiterar el lavado de manos; no compartir mate, ni vasos, ni cubiertos; testearse ante la presencia de síntomas y aislarse si se tuvo contacto con positivos. En igual sentido se pronunció su antecesor y actual diputado nacional, Daniel Gollan, al plantear en Twitter que “¡La campaña de vacunación más importante de la historia cumple hoy 1 año!”. “Fueron 365 días en donde la mayoría del pueblo bonaerense puso el hombro y acompañó con responsabilidad, compromiso y solidaridad el cronograma de vacunación que la Provincia organizó”, dijo Gollan. Criticó también a “las y los boicoteadores de siempre” que “dijeron que no íbamos a tener vacunas disponibles para nuestro pueblo; mintieron, engañaron y jugaron con la pandemia, pero el pueblo les dio la espalda”. “Ahora tenemos que continuar completando esquemas porque la pandemia no terminó. Por eso, si conoces a alguien que no se pudo vacunar por algún motivo acompañala/o a la posta más cercana. ¡Acá nadie se salva solo!”, concluyó. Foto: Eliana Obregón

