Asumen formalmente Máximo Kirchner y las demás autoridades del PJ bonaerense

El Partido Justicialista bonaerense se reunirá este martes para formalizar la asunción del diputado Máximo Kirchner como nuevo presidente y del resto de las nuevas autoridades, informaron diferentes referentes de esa fuerza política. El acto se llevará a cabo a las 18 en la sede de Matheu 130 de la Capital Federal, donde tomarán posesión del cargo tanto Kirchner como el resto de los consejeros. Así, asumirán hasta el año 2025 un total cinco consejeros por la rama gremial, cinco por la rama juvenil y cinco más por la rama femenina; y otros cuatro por cada una de las ocho secciones electorales que integran la provincia de Buenos Aires (más los suplentes). El sábado último, Kirchner fue presentado como el sucesor del intendente Gustavo Menéndez para ese cargo partidario durante un acto que se llevó a cabo en la Quinta de San Vicente -donde descansan los restos de Juan Domingo Perón- y que contó con la participación del presidente Alberto Fernández y del gobernador Axel Kicillof. Allí, el principal referente de La Cámpora brindó un mensaje de “unidad” al interior de la coalición oficialista, destacó que el PJ podrá “sacar el país adelante” y convocó a la militancia a “abrir” al peronismo hacia distintos sectores de la vida política del país. Desde el entorno de Kirchner, se especificó que la nueva conducción del PJ bonaerense trabajará “para recuperar al partido como una herramienta de transformación para los bonaerenses” y se añadió que el objetivo es “darle una dinámica para sumar afiliados, modernizarlo y transformarlo en una fuerza abierta”. A la vez, se detalló que se buscará “recorrer todos los distritos para hablar y escuchar a todos los sectores del partido pero también a comerciantes, empresarios, vecinos y vecinas de la provincia”, y se indicó que se trabajará “en la generación de apoyo a las políticas de inclusión y reactivación llevadas adelante por el gobierno Nacional y en negociaciones con el FMI”. Máximo asumirá formalmente la conducción del PJ provincial para el período 2021-2025 tras haber sido elegido en mayo pasado al frente de una lista de unidad que congregó a sectores del Frente de Todos (FdT) y ministros de los Gabinetes nacional y provincial, además de sindicalistas nucleados en las distintas centrales obreras y dirigentes de La Cámpora. El 19 de junio último, en un momento complejo de la pandemia de coronavirus y con la vigencia de medidas de prevención para evitar contagios, el justicialismo de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo un congreso multitudinario de carácter virtual que avaló la elección del jefe parlamentario del FdT en Diputados como nuevo titular del Consejo partidario. Para garantizar la representación de la mayoría de los sectores del FdT, se acordó que integrarían la lista de unidad ministros nacionales, funcionarios provinciales, intendentes y concejales de todo el territorio bonaerense.

Both comments and pings are currently closed.