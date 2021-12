El 61% de los pacientes internados en terapia intensiva tienen vacunación incompleta o nula

El 48% de las personas con coronavirus internadas en salas de cuidados intensivos no está vacunada y el 13% sólo cuenta con una dosis, de acuerdo a los resultados de un relevamiento realizado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) el 13 de diciembre en 102 centros de distintas ciudades del país que concluyó que hasta el momento “la ocupación se mantiene estable”. De la encuesta -que es parte de un trabajo de diagnóstico de situación que la SATI viene realizando desde hace meses y que se había interrumpido por el descenso de casos pero se retomó ante su incremento- participaron en forma voluntaria 102 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) tanto públicas como privadas que representan un total de 1.514 camas. En promedio, el trabajo encontró una ocupación del 68% de las camas, de las cuales sólo el 4,4% era de personas con Covid-19 (66 pacientes). De este universo de 66 pacientes, el 63% requirió asistencia respiratoria mecánica, con una edad promedio de 60 años. Sólo uno de estos pacientes tenía las tres dosis de las vacunas (1,7%); 22 tenían las dos dosis (36%); ocho tenían una sola dosis (13%) y 29 pacientes estaban sin vacunar (48%). “Esto muestra un 61% de vacunación incompleta o nula”, describió el informe y añadió que “en los 66 pacientes con Covid-19 se observó 9 pacientes (13%) inmunosuprimidos”. Finalmente, la sociedad científica recordó que el informe es sólo “una muestra, que no reemplaza a las estadísticas oficiales”.

