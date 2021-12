El municipio de Almirante Brown entregó ajuares a más de 200 futuras mamás

En articulación con el Consejo Nacional de Políticas Sociales, el Municipio de Almirante Brown hizo entrega de ajuares para bebes a más de 200 vecinas embarazadas brownianas. La entrega se concretó en un emotivo acto realizado en el salón Raúl Soldi de la Casa Municipal de la Cultura. Fue encabezado por el intendente interino Juan Fabiani y por el subsecretario del Consejo de Políticas Sociales, Javier García. Los acompañaron la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, y de Salud, Walter Gómez, así como otros funcionarios de ambas áreas. Miñán y Gómez elogiaron a las promotoras y trabajadoras de salud, que son quienes realizan el trabajo de campo para detectar a las embarazadas y que éstas tengan sus periódicos controles para garantizar la salud del binomio madre-hijo. Por su parte, Sergio García resaltó la importante tarea territorial de las promotoras de salud, que están en permanente contacto con los vecinos e invitó a las futuras mamás a incorporarse tras el alumbramiento al programa de la Primera Infancia, que prevé atención de los niños y niñas hasta los 3 años. Seguidamente se procedió a la entrega simbólica de los ajuares que contienen entre otros productos para el cuidado de los bebes como pañales, toallas higiénicas, óleo calcáreo, algodón, ropa para los recién nacidos, termómetro, etc. Los primeros de ellos correspondieron a Vanina Vallejos, vecina de Rafael Calzada, Milagros Agüero, de Claypole, Cintia Carrizo, de Glew, Milagros López, de Ministro Rivadavia, Gisela Ferreyra, de Malvinas Argentinas, Mónica Galarza, de San José, Mayra Gómez, de Longchamps, y Andrea Delaide de Claypole. “Estamos cuidando a los futuros brownianos, al futuro de la Argentina, que es el que llevan ustedes en sus pancitas”, dijo Juan Fabiani al hablar brevemente en el cierre del acto.

