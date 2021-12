Avanzan las obras en la Universidad Nacional Guillermo Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que avanzan a todo ritmo las obras en la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), las cuales actualmente se encuentran focalizadas en la creación del primer edificio de aulas dentro del predio de la Quinta Rocca en Burzaco, en el marco de un ambicioso proyecto que ya es una realidad y que es trascendental para transformar la realidad educativa y laboral del distrito. El primer edificio cuenta con una superficie total de 1.941 metros cuadrados, en los cuales se levantan 15 aulas distribuidas en dos plantas, oficinas administrativas, módulos sanitarios y espacio de cafetería, cuyo plazo de ejecución es de 390 días, todo con la impronta de resguardar y potenciar el patrimonio natural del lugar, que es considerado el espacio verde más grande dentro del área urbana de la Comuna. “Esta es una obra que proyecta a Almirante Brown en la región y que, sin dudas, es central para el distrito. Nuestra Universidad, que lleva su segundo año de trabajo, cuenta con más de cuatro mil alumnos y alumnas que se forman en 12 carreras vinculadas a distintas áreas. Es un orgullo y un sueño hecho realidad”, subrayó Mariano Cascallares. Actualmente la obra se encuentra en la etapa de construcción de la base de hormigón de toda la estructura y, según anticiparon desde la Secretaría de Infraestructura de Almirante Brown, el objetivo es que los trabajos queden concluidos para recibir al alumnado en el Ciclo Lectivo 2023, todo gracias a la articulación permanente con el Gobierno Nacional que encabeza el presidente Alberto Fernández. Si bien el edificio contará con dos plantas, su altura no superará a la de la casona, ya que el objetivo es preservar su valor arquitectónico y también paisajístico, motivo por el que se respetará la ubicación y existencia de todos los árboles del predio. De hecho, el nuevo edificio es levantado sobre un claro natural. Otro dato importante es que la fachada del edificio estará también en sintonía con la casona original utilizando ladrillos de vista en su exterior. En lo referido a detalles más técnicos, la planta baja contará con un acceso semidescubierto y zona de parquización con ingreso por la calle Blas Parera, que será asfaltada y con un salón de usos múltiples de 120 metros cuadrados con expansiones al exterior, un hall, comedor con cocina y buffet, módulos sanitarios, depósito y sala de máquinas. En la primera planta, en tanto, habrá siete aulas de 50 metros cuadrados, un aula flexible de 75 metros cuadrados para distintos usos y otro espacio flexible más grande de 190 metros cuadrados, módulos sanitarios y área de depósito. Por su parte, en cuanto a las características constructivas se proponen dos niveles con estructura independiente de hormigón armado, muro doble exterior de ladrillo visto, muros divisorios de ladrillos huecos, entrepiso de losa de hormigón armado y cubierta de chapa a dos aguas con estructura metálica. También carpinterías de aluminio, solados graníticos y cielorrasos desmontables en usos generales y solados cerámicos sanitarios, puertas de chapa y cielorrasos de placa de roca de yeso en núcleos húmedos. Se instalará también un ascensor y la infraestructura de servicios necesaria para el uso. Cabe mencionar que la UNAB está ubicada en un lugar estratégico del distrito, en un predio de 16 hectáreas, lindante con las vías del ferrocarril Roca, a 200 metros de la Ruta provincial Nº 4, y sobre avenida Espora, que posibilita la conexión de la Universidad con el Parque Industrial de Almirante Brown Con ese fin, el Municipio de Almirante Brown asfaltará la calle Blas Parera para mejorar las condiciones de acceso al nuevo edificio de aulas y, posteriormente, hará lo propio con la calle Alsina que está pegada a las vías del ferrocarril transformando por completo la realidad del lugar.

