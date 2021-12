Asumen este jueves los nuevos legisladores bonaerenses

La Legislatura bonaerense llevará adelante este jueves a las 15 horas la sesión preparatoria en la que se despedirá a los diputados y senadores mandato cumplido, se tomará juramento a los 23 y 46 electos, y se definirán las autoridades de ambas Cámaras y de los diferentes bloques legislativos. Esta renovación comienza a delinear la fisonomía que adoptará la Legislatura bonaerense durante los próximos dos años. En lo inmediato, los 23 senadores y 46 diputados estrenarán la lapicera con el Presupuesto 2022, la Ley Impositiva, y el endeudamiento de Axel Kicillof. El cronograma está previsto para que las sesiones preparatorias sean a las 14 horas en el Senado bonaerense y a las 15 horas en la Cámara de Diputados provincial, mientras que a las 11 horas la Cámara alta entregará las medallas a los legisladores que terminan mandato este 10 de diciembre. Así las cosas, en la Cámara de Diputados bonaerenses se renovaran la presidencia y cuatro vicepresidencias, más las autoridades de bloque, mientras que el Senado provincial serán cinco vicepresidencias en juego y también se definirán nuevas jefaturas de bancadas. BANCAS En el Senado, el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) lograron 23 bancas cada espacio, por lo que en caso de un empate en alguna votación la titular del cuerpo y actual vicegobernadora Verónica Magario tendrá la potestad destrabar una situación de paridad. En Diputados, el FdT tiene 42 bancas, JxC cosecha 41, y las 9 bancas restantes se dividen entre Cambio Federal, Avanza Libertad, el FIT, el espacio 17 de Noviembre y el Partido Fe.

