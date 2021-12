Una multitud le dio brillo y color a la “Carrera por Todos” en Almirante Brown

Más de 1500 vecinas y vecinos participaron hoy de la quinta edición de la “Carrera X Tod@s” con pruebas de 2 y 7 kilómetros en los alrededores de la Plaza Guillermo Brown, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. De ese modo, le dieron brillo y color a la tradicional fiesta de la inclusión y la solidaridad, que además posibilitó concretar la donación de alimentos no perecederos. La jornada comenzó a las 8 de la mañana con la entrega de kits en la Plaza Brown, lugar donde desde las 10 horas se largaron las carreras ente el entusiasmo de las y los presentes. En este sentido, el recorrido de la carrera de 7k comenzó en la Plaza Brown, continuó por Diagonal Toll, siguió por Mitre, Espora, Castelli, San Martín, Melide, Mitre y nuevamente Toll hasta la plaza. Mientras que la de 2k arrancó en la plaza, continuó por Toll, Mitre y Espora y volvió por el mismo trayecto hasta el punto de partida. Mariano Cascallares participó de la actividad dialogando con l@s participantes y saludando a los vecinos. Todos destacaron la masiva participación en el evento solidario aprovechando el buen clima y el feriado. El intendente interino browniano, Juan Fabiani, también se hizo presente en la Plaza Brown compartiendo la largada y la llegada, como también supervisando cada detalle de la organización del masivo evento. . En la actividad dieron “presente” numerosas familias, grupos de amigos e incluso personas que se acercaron individualmente para, aprovechando el feriado, participar de la actividad deportiva y sumarse al evento solidario. La iniciativa, pensada para todas las edades, es impulsada desde el Instituto Municipal del Deporte browniano y tiene como objetivo motivar la reflexión y la concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad.

