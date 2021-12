Tras el crimen de Lucio aumentan un 73 % las denuncias por maltrato y pone en discusión el sistema de protección de los niños

Las denuncias por maltrato infantil se incrementaron un 73 % en los últimos cinco días tras muerte de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que falleció en un hospital de La Pampa a raíz de las heridas recibidas presuntamente por su madre y su pareja. La psicóloga especializada en maltrato infantil y directora del programa “Las Víctimas contra las Violencias”, Eva Giberti, apuntó que se trata “de un incremento exponencial que no se daba desde la denuncia de Thelma Fardín por violación contra Juan Darthés” y aseguró que “cada vez son más los chicos que se animan a denunciar”. “Son denuncias hecha por sus protagonistas, o por vecinos del mismo barrio o por niños que aseguran que un familiar suyo es abusado. Acá las víctimas son absolutamente ingenuas e inocentes y no pueden hacer nada para defenderse”, destacó Giberti en declaraciones a Télam. Lo cierto es que el caso de Lucio abrió todo un debate alrededor del maltrato infantil, luego de que trascendiera que al niño de La Pampa le descubrieron todo tipo de golpes, quemaduras de cigarrillo, mordeduras y abusos sexuales que databan de años. Por el crimen están detenidas Magdalena Espósito Valenti (24); madre del nene; y su novia, Abigail Páez (27). La autopsia reveló que el niño tenía heridas de vieja data y que la causa de la muerte fue por hemorragia interna a raíz de un golpe, presuntamente provocado por una de las tantas palizas que recibía. “Los sistemas de protección hacia los niños están fracasando ante situaciones como esta, porque la escuela y el barrio tendrían que haber estado viendo lo que pasaba. En esos sistemas hay varias cosas que no funcionan bien, protocolos hay, esta el síndrome del niño golpeado que es típico, pero aquí tenemos a dos perversas que se ocupaban placenteramente de golpearlo”, reflexionó Giberti. La especialista indicó que lo que ocurrió después de la difusión de este caso lamentable hizo que se haya superado en un 73% la media de denuncias que recibe el Estado y aseguró que “cada vez más son chicos de 7, 8, 9 y 10 años los que se animan a denunciar en la línea 137”. Esta vía totalmente anónima es utilizada por los niños mediante los llamados por WhatsApp “y no sólo llaman para denunciar el maltrato o abuso que reciben sino que también lo hacen cuando se enteran de que por ejemplo una tía es abusada”, indicó Giberti. Entre los meses de octubre de 2020 y septiembre de 2021, las consultas recibidas por el Programa a través de la Línea Nacional 137 y la línea de WhatsApp fueron 15.118, para un total de 20.520 víctimas (pueden existir más de una víctima por consulta), de las cuales 9.989 fueron niños, niñas y adolescentes. En la cuarentena los llamados a la línea 137 por violencias intra familiares y/o sexuales aumentaron un 20% respecto al mismo período de 2019. La cantidad total de niñas y niños que sufrieron estos tipos de violencias se incrementó un 23 %, mientras que hubo un aumento del 28% en violencia familiar y del 13% en violencia sexual. En tanto, la cantidad de chicos y chicas que fueron violentados/as en el entorno digital, lo que incluye principalmente al grooming y la utilización de imágenes en pornografía, creció un 267 %“. En este contexto, Giberti alertó sobre “una perversión que aumenta”. “Lo que denuncian los niños son las situaciones de maltrato y las cuentan a las operadoras con mucha valentía”, destacó. Según la especialista el hecho de que los adultos no denuncien un caso de maltrato tiene que ver “por un lado con la naturalización de la violencia y por el otro con el no registro del chico como persona sujeta de derechos: La invisibilización del niño es un fenómeno que ocurre en toda América Latina”. En los casos de abuso, “es difícil probarlo salvo que haya habido penetración y sabemos que los abusos están muy lejos de ser sólo un acto físico. Hay tocamientos, manoseos, muestra de imágenes pornográficas, las formas de abuso son de una variedad enorme”. Giberti comentó que “los chicos cuando llaman a la línea 137 no tienen reparos en decir su nombre, donde viven y asombra que ellos mismos digan que fueron abusados”. La profesional consideró que la legislación que hay en la Argentina en la materia “es aceptable”, pero indicó que “la Justicia no sólo es machista, sino fanáticamente patriarcal“. De acuerdo a su interpretación esto “incide en el juzgamiento de los casos de maltrato y abuso infantil, por eso cuesta tanto conseguir que un abusador de niños vaya preso”. El caso de Lucio El hecho que aún consterna al país se conoció hace una semana, pero todo ocurrió durante la noche del viernes 26 de noviembre, cuando Lucio, de tan solo 5 años, murió producto de una golpiza. Por el crimen fueron detenidas su madre y la pareja, quienes están bajo prisión preventiva. Magdalena Espósito Valenti, la mamá del nene, está acusada por “homicidio calificado por el vínculo” y podría recibir prisión perpetua; mientras que su novia, Abigail Páez fue imputada por “homicidio simple”, con una pena de 8 a 25 años. Sin embargo, la calificación podría variar de acuerdo a las pruebas que integran la causa. La mujeres están actualmente alojadas en el Complejo Penitenciario 1 de la ciudad de San Luis luego de que fueron trasladadas desde La Pampa por los violentos incidentes registrados el pasado domingo en la comisaría donde estaban presas. El fiscal Martos relató que la causa comenzó el viernes pasado cuando Lucio “prácticamente llegó sin vida” al Hospital Evita, donde murió “pese a todas las maniobras que se le hicieron de reanimación”.

