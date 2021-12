Horror en Moreno: rescataron a dos menores, madre los tenia atados “porque se portaban mal”

Dos chicos de 6 y 9 años fueron rescatados de su hogar después de comprobar que eran sometidos a malos tratos y retenidos contra su voluntad. Las denuncias fueron realizadas por los vecinos que vieron al chico de 6 años atado de sus muñecas como un perro y que presentaba signos de mal alimentación y condiciones inhumanas. El hecho sucedió en la localidad de San Carlos de ruta 23, Moreno y en el operativo uno de los policías constató las lesiones que tenía el menor en sus muñecas. De inmediato el oficial se quebró en llanto y el menor, ante su inocencia, le consulta que le pasa, “me siento mal” le responde el policía. Las pruebas fueron presentadas en la justicia y este jueves se realizó el operativo en la vivienda en la calle Echeverría, entre Davaine y Julián Aguirre. En el video se puede observar la presencia de su hermana mayor de 9 años quien también mostraba un cuadro de desnutrición y mal aseo. ¿A dónde te queres ir? Le pregunta el oficial desconcertado y el chico le contesta “quiero ir con mi papá”. Minutos después la madre de ambos chicos, de 28 años, se presentó en su casa y declaró que ataba a su hijo porque se “portaba mal”. La mujer quedó detenida y fue puesta a disposición de la Justicia al igual que su pareja de 29 años. Ambos están acusados de “reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad, lesiones gravísimas y violación de la ley de drogas” debido a que en la casa se hallaron plantas de marihuana. En el operativo estuvieron presentes funcionarios de la subsecretaría de Niñez de la municipalidad de Moreno y del servicio local de niñez, al igual que de la secretaría de Seguridad y de Justicia de la comuna. En esta causa intervino la UFI 5 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo del Dr. Emiliano Buscalia y del prosecretario Dr. Juan Lombardi.

