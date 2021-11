Robaron un banco de Temperley: se llevaron $4,5 millones a cara descubierta

Cuatro delincuentes asaltaron este martes una sucursal del banco Galicia de Temperley, en el partido de Lomas e Zamora y luego escaparon. El hecho de inseguridad ocurrió pasadas las 14 horas en la sucursal de la avenida Hipólito Yrigoyen 10.557, en la zona Sur del Conurbano Bonaerense cuando cuatro hombres ingresaron al banco, como cualquier persona que va a hacer un trámite. “Uno de ellos, el mayor, de unos 60 años, llevaba el brazo sostenido con un pañuelo, como si lo tuviera enyesado. Fue el primero que sacó el arma”, describieron fuentes consultadas por infobae. “Todos estaban armados con armas cortas”, añadieron. “Lo bueno es que no había tanta gente en ese momento”, agregaron los investigadores y relataron que luego ingresaron al tesoro: “Estaba abierto porque estaban haciendo una transacción. Así que se sospecha que se llevaron unos 4,5 millones de pesos, aunque podría ser más”. “Los delincuentes, que actuaron a cara descubierta y sin guantes, no le pegaron a nadie. Los cuatro quedaron filmados por las cámaras de seguridad que están en el interior de la sucursal”, indicaron. La causa es investigada por el fiscal Ricardo Silvestrini de la UFI N°11 del departamento judicial de Lomas de Zamora, quien calificó el hecho como un robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda.

Both comments and pings are currently closed.