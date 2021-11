Manes le recordó a sus socios del PRO que la UCR busca más poder

Un día después de la foto de unidad que mostró Juntos por el Cambio, las disputas internas por el liderazgo de la alianza opositora volvieron a quedar expuestas a partir de las declaraciones del diputado electo Facundo Manes, quien reafirmó la ambición del radicalismo de “liderar” el espacio de cara a 2023. En neurocirujano dejó en claro que la Unión Cívica Radical (UCR) está dispuesta equilibrar la correlación de fuerzas y disputarles a sus socios del PRO la hegemonía del espacio, inalterada casi desde el mismo momento de la fundación de JxC. “La coalición 2015-2019 ya no existe más”, dijo este martes Manes, electo por Juntos en la provincia de Buenos Aires, quien añadió que “el radicalismo va a luchar por liderar” esa conformación política. En diálogo con FM Futuröck, Manes afirmó que “el radicalismo se puso de pie” al destacar los 1,3 millones de votos que obtuvo su lista en las PASO de septiembre, y, en consecuencia, el aporte de la UCR a la performance electoral que tuvo el pasado domingo la nómina encabezada por Diego Santilli, que llevó al neurocirujano en el tercer lugar. Para el dirigente radical, en la alianza que integran el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano “antes había una dinámica de un solo color” pero habrá que “acostumbrarse a una coalición opositora con identidades diferentes”. “Los radicales queremos liderar la coalición y vamos a competir en todas las categorías y todas las jurisdicciones“, de cara a las presidenciales del 2023, avisó Manes en otro tramo de la entrevista. El lunes, Juntos por el Cambio celebró el triunfo electoral obtenido en las legislativas en un encuentro de su mesa nacional en el barrio de Palermo, en el que evaluaron su victoria en los comicios y reclamaron un cambio de rumbo. Al finalizar la reunión se difundió un comunicado titulado “Juntos por el Cambio logró un triunfo extraordinario y el Gobierno Nacional debe admitir la tremenda derrota”. El texto celebra el “contundente” triunfo electoral con el “mayor porcentaje de votos” de la historia de ese espacio, remarca que con esos resultados JxC obtuvo “entre 11 y 12 diputados más que los que logró el Frente de Todos” y considera haber cumplido “con creces la promesa de obtener los 5 senadores”, al destacar que ganó “en seis de las ocho provincias” que elegían senadores. Además de los titulares partidarios, el encuentro reunió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la diputada electa María Eugenia Vidal, y a los gobernadores radicales de Jujuy, Gerardo Morales y de Corrientes, Gustavo Valdés. Mauricio Macri sostuvo, antes de salir hacia Arabia Saudita que, tras las elecciones, “se requiere una transición” (Foto archivo Pepe Mateos). El gran ausente fue el expresidente Mauricio Macri, que partió ayer por 10 días a Arabia Saudita, tras recibir autorización de la Justicia, ya que está siendo investigado por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. Macri -quien mantiene desde hace tiempo una intensa presencia mediática- no había hablado el domingo en el bunker de Costa Salguero, pero más tarde en una entrevista con LN+ aseguró que los resultados de la jornada confirman que los argentinos están viviendo “el fin de una era y el comienzo de otra”. “Se trata de un comienzo que requiere una transición. Todavía quedan dos años de gobierno de ellos. Para que esta transición ocurra de manera ordenada, tenemos que ser responsables, serios y constructivos como hemos sido siempre”, expresó el fundador del PRO, anticipándose a las elecciones presidenciales que ocurrirán en dos años, y antes de partir rumbo a Arabia Saudita. Horacio Rodríguez Larreta le respondió a Macri que “no hay ninguna transición porque hay un Gobierno electo hasta 2023” (Foto archivo Eliana Obregón). Rodríguez Larreta se diferenció de esos dichos y afirmó que “no hay ninguna transición porque hay un Gobierno electo hasta 2023”. En tanto, sobre los resultados de las urnas, sostuvo que “los datos son contundentes: nosotros ganamos y ellos perdieron, por más de 8 puntos, en la provincia de Buenos Aires, en CABA y en 13 provincias. Ganamos 5 senadores y estamos parejos en Diputados”. “Hubiera esperado que el Gobierno escuche, pero salen a festejar y eso me preocupa muchísimo, supone que no entendieron el resultado de la elección, o que no van a hacer alguna corrección”, analizó el funcionario en rueda de prensa. También hablaron otros integrantes de la coalición opositora, que evaluaron el resultado y expusieron su propia mirada sobre los resultados del domingo pasado. “Nosotros sí escuchamos y entendemos que el voto que nos dieron no es un cheque en blanco. Es una gran responsabilidad”, dijo la diputada electa de JXC por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en diálogo con Radio Rivadavia. No tomamos este voto con arrogancia ni con soberbia, ni creemos que tenemos el camino ya ganado”, opinó María Eugenia Vidal (Foto archivo Laura Lescano). “Lamentablemente esta elección no nos dio mayoría. Estamos en paridad en Diputados, pero definimos el quórum en el Senado”, sostuvo la exgobernadora bonaerense, y agregó: “No tomamos este voto con arrogancia ni con soberbia, ni creemos que tenemos el camino ya ganado” hacia 2023, también en disonancia con las declaraciones de Macri. Por su parte, el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, afirmó a Radio Continental que “se viene un enorme desafío que es seguir consolidando la unidad del espacio, no solo desde Nación sino en cada una de las provincias”. Añadió que el aporte de su partido, fundado por Elisa Carrió, “es ver de qué manera encaramos el nuevo Contrato moral y prosperidad para una verdadera alternativa en 2023”. “No hay que adelantar los escenarios, los objetivos que nos propusimos están cumplidos, nosotros queríamos ser un dique de contención para frenar al kirchnerismo en el Congreso, y logramos cinco senadores para arrebatarle la mayoría a la ex presidenta, lo logramos, y también vamos a quedar como un interbloque de 116 diputados en Cámara baja”, indicó Ferraro.

Both comments and pings are currently closed.