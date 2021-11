El 60% de los argentinos ya completó su esquema de vacunación contra el Covid

El 60 por ciento de la población del país ya completó su esquema de vacunación contra la Covid-19 y, además, el 78,5 por ciento de las personas ha recibido al menos una dosis de vacuna contra la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2, gracias al fuerte avance del Plan Estratégico de Vacunación contra el coronavirus que despliega el Gobierno nacional en todo el territorio, se informó oficialmente. En las personas mayores de 18 años, los porcentajes ascienden al 91,6% de cobertura con esquema iniciado y al 78,9% con esquema completo, y respecto a los grupos etarios con mayor riesgo a enfermar de gravedad y fallecer, el 93,8% de quienes tienen 50 años y más, ha iniciado ya su esquema, en tanto el 88,5% lo ha completado. El 78,9% de los mayores de 18 a nivel nacional ya tienen el esquema completo de vacunación. De este modo, la campaña de vacunación más grande de la historia continúa escalando la cobertura de los diferentes grupos etarios en todo el país. Así, mientras que el 69,6% de las y los adolescentes de entre 12 y 17 años inició su esquema, el 29,8% lo completó. Hasta este martes se distribuyeron 78.868.435 dosis en todo el territorio, al tiempo que las aplicaciones totalizan 64.314.456 Además, en apenas 5 semanas de iniciada la estrategia de vacunación pediátrica contra el SARS-CoV-2, el 46,1% de las niñas y los niños de entre 3 y 11 años inició su esquema de vacunación, y el 7% lo completó. De acuerdo con Monitor Público de Vacunación, hasta este martes se distribuyeron 78.868.435 dosis en todo el territorio, al tiempo que las aplicaciones totalizan 64.314.456. A su vez, 35.816.140 personas iniciaron su esquema y 27.605.859 lo completaron, mientras que 811.104 personas recibieron dosis adicional y 81.353 recibieron dosis de refuerzo. Provincias La vacunación con terceras dosis contra el coronavirus avanza en las provincias con la aplicación del refuerzo al personal de salud y adultos mayores de 70 años, mientras las autoridades sanitarias buscan completar los esquemas de un mayor porcentaje de la población en cada distrito por lo que mantienen campañas de búsqueda de no vacunados, promoción de los registros para adolescentes y niños, vacunatorios móviles y la inoculación a demanda espontánea sin turno. En ese marco, ministros de Salud de diferentes provincias como el bonaerense Nicolás Kreplak o el salteño Juan José Esteban resaltaron la importancia de las vacunas al remarcar que “funcionan” y son algo “fundamental” para salvar vidas. En Buenos Aires, fuentes de Salud provincial dijeron que hasta este martes había “402.631 vacunados con tercera dosis” desde que comenzó su aplicación el 10 de noviembre y destacaron la campaña que busca inocular a niños y adolescentes “para reducir la circulación viral” de la Covid19. La provincia de Buenos Aires tiene 1.618.180 menores de 18 años con una dosis y unos 789.864 con esquema completo, El ministro Kreplak celebró recientemente en Twitter que “ya tenemos más de 2 millones de personas menores de 18 años que están vacunadas” y apuntó que “este momento de la pandemia nos obliga a encontrar a cada pibe y piba que no esté vacunado para reducir la circulación viral en ese grupo. Las vacunas funcionan”. La provincia de Buenos Aires tiene 1.618.180 menores de 18 años con una dosis y unos 789.864 con esquema completo, mientras había 986.233 niños de entre 3 y 11 años con primera dosis aplicadas y 253.609 con las segunda dosis, añadieron las fuentes. El Gobierno bonaerense envió el fin de semana más de 381 mil turnos para todas las personas menores de 18 años que aún no lo habían recibido. En Bahía Blanca, el director asociado de Región Sanitaria I, Laureano Alimenti, dijo a Télam que en la vacunación “estamos aumentando la cobertura en grupo etario de 3 a 11 años donde tenemos inscriptos a unos 25 mil chicos y chicas”. “Ya llevamos vacunados a 15.957 niños y niñas, donde el 20% tiene la segunda dosis de Sinopharm aprobada por ANMAT para este grupo etario que para nosotros es un alivio y una satisfacción muy grande”, agregó. En el caso de los adolescentes, comentó que “están recibiendo sus segundas dosis con una excelente cobertura de la primera” y señaló que intentan “potenciar a que los y las jóvenes de 16, 17 y 18 años puedan acercarse a los vacunatorios y de terminar de completar su segunda dosis del esquema”. Desde hace 13 días no se notifican decesos en la provincia de Córdoba y sigue muy baja la ocupación de camas de terapia intensiva con 0,9% de las 3.800 unidades disponibles En Córdoba, se aplicaron 5.601.013 vacunas contra el coronavirus, mientras 2.425.635 (76,3%) completaron el esquema de inmunización, informó el Ministerio de Salud provincial. Los datos oficiales detallan además que hasta este martes 89.575 personas recibieron dosis adicionales, mientras que el viernes se inició la campaña de vacunación de la tercera dosis de refuerzo a integrantes de los equipos de salud y adultos mayores de 70 años. Las fuentes remarcaron que desde hace 13 días no se notifican decesos en la provincia y sigue muy baja la ocupación de camas de terapia intensiva con 0,9% de las 3.800 unidades disponibles . Foto: Carlos Brigo. En cuanto a la variante Delta, indicaron que había 544 personas diagnosticadas con esa cepa y sobre las personas recuperadas, las estadísticas reportaron que la proporción de altas en relación con el total de casos confirmados en la provincia es de 99%. En Santa Fe, el Ministerio de Salud inició este martes la aplicación de dosis de refuerzo de vacunas al personal de salud, mientras que este lunes comenzó a hacerlo con personas mayores de 70 años Salud continúa con la campaña del Operativo Identificar, que consiste en trabajos barriales en escuelas, clubes y otros espacios para la aplicación de vacunas, detectar casos positivos, personas asintomáticas y contactos estrechos de Covid-19. En Santa Fe, el Ministerio de Salud inició este martes la aplicación de dosis de refuerzo de vacunas al personal de salud, mientras que este lunes comenzó a hacerlo con personas mayores de 70 años. El secretario de Salud, Jorge Prieto, recordó que también “continúa la aplicación de terceras dosis que busca completar esquemas” a personas mayores de 50 años, “que recibieron dos dosis de la vacuna Sinopharm y a los inmunocomprometidos”. Prieto detalló que el 67% de los santafesinos inscriptos en el registro voluntario de vacunación –que alcanzó a un 95% de la población- ya recibió dos dosis, mientras que a un 85% se le aplicó una. En apenas 5 semanas de iniciada la estrategia de vacunación pediátrica contra el SARS-CoV-2, el 46,1% de las niñas y los niños de entre 3 y 11 años inició su esquema de vacunación. Foto: Germán Pomar. “Están vacunados 306 mil niños entre 12 y 17 años y 330 mil niños de 3 a 11 años, para una población de 420 mil”, precisó el funcionario e insistió en la necesidad de vacunarse ante una posible tercera ola de Covid-19 que, enfatizó, “nos hará notar una diferencia muy marcada en relación a lo que vemos en el mundo”. Mendoza habilitó este lunes la inscripción para la tercera dosis para mayores de 70 años que tengan cualquier esquema de vacunación contra el coronavirus. La ministra de Salud, Ana María Nadal, anunció que “se trata de una dosis de refuerzo” y remarcó que “es un concepto distinto de la tercera dosis adicional que hemos estado aplicando a mayores de 50 con esquema de Sinopharm e inmunodeprimidos. Tiene que ver con completar el esquema primario de vacunación”. En Tucumán, el director de Gestión Sanitaria del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) Miguel Ferre Contreras, dijo que unas “9 mil personas” en su mayoría adolescentes “ya están en condiciones de acercarse a los nodos de vacunación para colocarse la segunda dosis de la vacuna Moderna contra el coronavirus”. En San Luis, donde el 75,18 por ciento de la población provincial completó su esquema de vacunación, la ministra de Ciencia, Alicia Bañuelos proyectó: “llegar en los próximos meses a una inmunidad del 90 o el 95 por ciento” “Es muy importante contar con las dos dosis de la vacuna colocada para garantizar con plena protección contra el avance de la variante Delta, por lo que pido a los adolescentes que todavía no concurrieron a vacunarse lo hagan lo antes posible”, explicó Contreras. El especialista detalló que esta vacuna se almacena a menos 20° centígrados y cada frasco tiene 14 dosis, es decir que para poder descongelar el frasco deben tener a las 14 personas en el nodo de vacunación. “Es por esto que definimos diferentes turnos y horarios”, acotó. En San Luis, donde el 75,18 por ciento de la población provincial completó su esquema de vacunación, la ministra de Ciencia, Alicia Bañuelos, dijo a Télam que el desafío es “poder llegar en los próximos meses a una inmunidad del 90 o el 95 por ciento”. La funcionaria afirmó que sobre una población de 508.329 habitantes, se han aplicado en todo el territorio provincial 818.965 dosis, entre primera y segunda, y apuntó que en el caso de las terceras había 20.953 vacunados y un 4,12 por ciento ya recibió dosis de refuerzo o adicionales. De acuerdo con Monitor Público de Vacunación, hasta este martes se distribuyeron 78.868.435 dosis en todo el territorio. Entre los adolescentes se aplicaron 66.808 vacunas, que en el esquema completo alcanzan el 63,21 por ciento, y entre los niños de 3 a 11 años se han aplicado 54.849 entre primeras y segundas dosis, dijo la especialista. El Gobierno de Chubut informó este martes que “comenzó a aplicarse la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 al personal de salud, personas adultas de 70 años o que superan esa edad, y las personas mayores residentes en hogares de larga estancia de la provincia”. “La dosis de refuerzo consiste en la administración de una dosis de vacuna luego de un esquema primario con respuesta inmunológica inicial suficiente, ya que es probable que la respuesta disminuya con el tiempo” explicó el ministro de Salud, Fabián Puratich. Respecto a la llamada “vacuna pediátrica”, se confirmó que se está vacunando a niños en las escuelas y sin turno en los Centros de Atención Primarios de Salud (Caps). En Salta, el ministro de Salud Pública, Juan José Esteban, señaló que “tenemos arriba del 67% de la población objetivo mayor de 18 años con las dos dosis aplicadas y estamos haciendo la tercera dosis de refuerzo” En Tierra del Fuego, el Gobierno vacuna desde esta semana con una tercera dosis de refuerzo al personal de salud y a mayores de 70 años que hayan recibido la segunda dosis hasta el 31 de mayo. En forma paralela, las autoridades sanitarias siguen con la campaña de inmunización para adultos, adolescentes y niños con un cronograma abierto (sin turnos otorgados) que convoca según el día a cada grupo en particular. Por ejemplo, en la ciudad de Ushuaia se vacuna a mayores de 18 años que no hayan completado el esquema de inmunización de miércoles a viernes, dosis adicionales los lunes y martes, tercera dosis a quienes recibieron Sinopharm toda la semana y niños y adolescentes de miércoles a viernes. “La convocatoria de niños, niñas y adolescentes se realiza a través de las instituciones educativas a las que asisten; mientras que la vacunación de los adultos es a demanda espontánea”, aclararon fuentes del Ministerio de Salud. En Río Negro se aplicaron 1.106.405 dosis, lo que representa el 85,2 % del total recibido, y la vacunación en niños llegó a las 66.841 dosis En Entre Ríos, el Ministerio de Salud convocó para este miércoles a los mayores de 18 años que aún no recibieron la segunda dosis de Sinopharm a recibirla en una jornada especial de inmunización sin turno previo entre las 8.30 y 12.30 al Complejo Escuela Hogar “Eva Perón” de Paraná, únicamente con su DNI. El coordinador general de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores, Esteban Sartore, explicó que es “una nueva jornada abierta sin turnos” para personas “con y sin factores de riesgo”. Sartore indicó que el objetivo es “garantizar la aplicación a la población” y advirtió que quienes ya han sido vacunados “no tienen que relajarse” ya que las defensas “aumentan, pero igual existen posibilidades de enfermarse y contagiar a otras personas y seres queridos”. “Continuamos en pandemia y debemos retomar nuestras actividades cotidianas pero implementando nuevos modos de vida. El uso del tapaboca es una forma de cuidarte y cuidar a los demás”, concluyó el funcionario provincial. Santiago del Estero lleva el 92% de primeras dosis aplicadas, el 69% de las segundas y unas 23.110 terceras dosis colocadas En Salta, el ministro de Salud Pública, Juan José Esteban, señaló que “tenemos arriba del 67% de la población objetivo mayor de 18 años con las dos dosis aplicadas y estamos haciendo la tercera dosis de refuerzo”. “Hoy la vacuna es fundamental, es vida. Lo hemos visto en países del mundo con muy bajo nivel de vacunación, que han tenido una tercera o cuarta ola grave, con una gran cantidad de casos de coronavirus”, explicó el funcionario, quien instó a quienes restan vacunarse a hacerlo. La provincia de Buenos Aires tiene 1.618.180 menores de 18 años con una dosis y unos 789.864 con esquema completo. Foto: Diego Izquierdo. Esteban recordó que en Salta “tenemos circulación de la cepa Delta, que es predominante en la provincia, pero al estar vacunados disminuye la circulación, la letalidad y tenemos las camas de terapia intensiva desocupadas”. Además de la vacuna, remarcó, “es fundamental que la gente use el barbijo y cumpla con los protocolos”. En la ciudad de Viedma se inició este martes el cronograma de vacunación con la dosis de refuerzo para todas las personas mayores de 70 años que hayan recibido la segunda dosis de vacuna anti Covid hace seis meses o más En Río Negro se aplicaron 1.106.405 dosis, lo que representa el 85,2 % del total recibido, y la vacunación en niños llegó a las 66.841 dosis, detallaron voceros de la cartera sanitaria. En la ciudad de Viedma se inició este martes el cronograma de vacunación con la dosis de refuerzo para todas las “personas mayores de 70 años que hayan recibido la segunda dosis de vacuna anti Covid hace seis meses o más”, indicaron voceros del hospital local. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, felicitó y agradeció este martes a los “más de 5.248 ciudadanos que se han acercado a colocarse el refuerzo” de la vacuna. Tras destacar que “una de cada diez personas que están domiciliadas en la provincia de Neuquén y en condiciones sanitarias de recibir el refuerzo, ya recibió esta tercera dosis”, sostuvo que “hay que seguir dándole continuidad a este proceso de vacunación para mantener en alto la generación de anticuerpos que permite generar la barrera sanitaria y construir inmunidad colectiva”. Foto: David Sánchez Con relación a la vacunación en menores de edad, fuentes del Ministerio de Salud dijeron a Télam que el 61% de los niños recibió la primera dosis de la vacuna, de los cuales el 11% recibió también la segunda dosis y apuntaron que en el caso de los adolescentes el 76% se aplicó la primera dosis y de ese porcentaje el 31% completó su esquema. Santiago del Estero lleva el 92% de primeras dosis aplicadas, el 69% de las segundas y unas 23.110 terceras dosis colocadas, mientras la semana pasada inició la vacunación de refuerzo a personal de salud, informaron a Télam fuentes del Ministerio de Salud. “Estamos avanzando en la estrategia de vacunación de niños de 3 a 11 años en todas las escuelas de la provincia, ya que alrededor del 70% ya recibió la primera dosis, se sigue vacunando y se ha comenzado con la segunda dosis”, indicaron los voceros y resaltaron que para adolescentes había “el 75% de dosis aplicadas y más de un 25% de segunda dosis”. En Corrientes comenzó este martes la aplicación de la dosis de refuerzo destinada a personas mayores de 70 años que tengan la segunda dosis y con un mínimo de seis meses desde su última aplicación A la vez adelantaron que la semana que viene, martes y miércoles “comenzamos con los mayores de 70 años con dosis de refuerzos vacunados con cualquier esquema”. En Corrientes se comenzó este martes la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus, destinado a personas mayores de 70 años que tengan la segunda dosis y con un mínimo de seis meses desde su última aplicación, mientras que este miércoles se iniciará a excombatientes de Malvinas que hayan completado el esquema de Sinopharm, informaron fuentes oficiales. La aplicación de las dosis de refuerzo para mayores de 70 años en Corrientes se realiza según número de finalización de DNI en un solo vacunatorio de la ciudad capital, en tanto que las autoridades comenzaron a inocular al personal de salud, de establecimientos públicos y privados, de toda la provincia.

Both comments and pings are currently closed.