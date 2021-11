Tolosa Paz: El FdT alcanzó “los objetivos propuestos”

La diputada electa del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz dijo este martes que en la elección legislativa del domingo el oficialismo “alcanzó los tres objetivos propuestos” y resaltó que ese espacio “está con los pies en la tierra”. “La sensación es que alcanzamos los tres objetivos propuestos: la participación, achicar la diferencia con la que Juntos había ganado las PASO y el ingreso de Eduardo Bali Bucca como senador por la séptima sección. Por eso, quizás muchos no entendían las sonrisas y los festejos”, expresó en declaraciones a radio Provincia. “Invitamos a la oposición a trabajar en la agenda que viene; eso es lo que la sociedad nos exige” En tanto, contó que este lunes saludó a Diego Santilli, diputado electo de Juntos por el Cambio en la provincia, y remarcó que el Frente de Todos está “con los pies en la tierra y consciente de todo”. “Invitamos a la oposición a trabajar en la agenda que viene; eso es lo que la sociedad nos exige”, remarcó. Luego, criticó a la titular del PRO, Patricia Bullrich, porque “está permanentemente fomentando la grieta entre el oficialismo y la oposición”. “No me imagino a Bullrich sentándose a dialogar; el resto tendrá que decidir qué hacer. El Presidente los está invitando a sentarse en una mesa para resolver problemas, muchas veces creados por ellos”, aseveró la diputada electa.

