Cascallares recorrió junto a Manzur, Katopodis y Zabaleta las obras de la Universidad

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, junto al jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur y a los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, recorrieron la obra de construcción del nuevo edificio de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), que se levanta en el predio de la Quinta Rocca en Burzaco. Los funcionarios supervisaron el avance de la obra, que ya cuenta con sus cimientos, la cual se prevé quedará concluida para recibir a todo el alumnado en el ciclo lectivo 2023. En la ocasión, Cascallares que agradeció la presencia de los funcionarios nacionales, subrayó: “Esta es una obra que proyecta a Almirante Brown en la región, sin duda es central para el distrito; la Universidad -que lleva su segundo año de trabajo, con más de 4 mil alumnos, con doce carreras funcionando en diferentes áreas, algunas alquiladas o en otras cedidas por el Municipio- necesitaba tener su propio edificio, en un lugar estratégico y hoy estamos acá”. “La verdad que es una obra que desarrolla a nuestro Municipio”, añadió. Por su parte, Manzur manifestó que lo “que vemos acá es esperanza, es futuro”, al tiempo que agradeció “la vocación de servicio y entrega del intendente Mariano Cascallares, quien viene de recibir un contundente respaldo popular en las urnas y hoy ya estamos en una nueva jornada de trabajo con el entusiasmo, fuerza y con lo mejor que puede tener el ser humano que es la esperanza”. “Hoy vemos estos cimientos que en poco tiempo serán las aulas donde se van a formar cientos de miles de alumnos y esa es la Argentina que queremos, la que incluye y genera oportunidades”, agregó. Más adelante, el jefe de Gabinete subrayó la enorme tarea que se realizó en pandemia gracias a la previsibilidad del Gobierno Nacional en la adquisición de vacunas, y la sustentabilidad en materia de políticas públicas en este caso en el ámbito sanitario, “que es clave para lo viene”. “La pandemia no ha concluido estamos en la etapa final, pero los indicadores nos permiten seguir flexibilizando actividades y mejorar la expectativa de desarrollo en lo económico, social y educativo y Almirante Brown es lo que soñamos para adelante, con inclusión, con la escuela, el trabajo y esta mirada optimista hacia un futuro mejor”, expresó. Por último, Katopodis remarcó: “Está obra que habla de educación, de formación universitaria, de futuro es lo que se está repitiendo en cada rincón de la Argentina, empezamos a recorrer un nuevo tiempo que tiene que ver con empujar la economía, generar trabajo y oportunidades cómo las que se van a dar desde esta Casa Estudios” “Los cuatro mil alumnos de Brown van a tener su casa propia, lo que estamos viendo acá se repite en cada universidad a lo largo y lo ancho del país una inversión con un fuerte carácter territorial”, concluyó. Cabe destacar que la obra prevé en una primera etapa la construcción de un módulo edilicio de 1941 metros cuadrados, preservando el patrimonio arbóreo del lugar. En este sentido, incluye la creación de 15 aulas distribuidas en dos plantas, oficinas administrativas, baños y espacio de cafetería, en un plazo de ejecución de 390 días. La misma está ubicada en un lugar estratégico del distrito, en un predio de 16 hectáreas, lindante con las vías del ferrocarril Roca, a 200 metros de la Ruta provincial Nº 4, y sobre avenida Espora, que posibilita la conexión de la Universidad con el Parque Industrial de Almirante Brown. Los trabajos en la Quinta Rocca de Burzaco avanzan cuidando el patrimonio natural y forestal de ese espacio. Vale señalar que en el lugar se proyecta la construcción de una futura estación de trenes, ubicada entre Burzaco y Longchamps, que atenderá la demanda de la Universidad browniana y de los barrios aledaños. Participaron de la jornada: la diputada provincial Cristina Vilotta, el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; el secretario de Gobierno, Juan Fabiani, el Rector de la Casa de la UNAB, Pablo Domenichini y el vicerrector Facundo Nejamkis; el secretario de Extensión Universitaria, Ignacio Jawtuschenko, y la subsecretaria de Infraestructura y Planificación, Gabriela Fernández, entre otros funcionarios y técnicos a cargo de la obra.

Both comments and pings are currently closed.