Florencio Randazzo se queda afuera de Diputados

Con más del 83% de las mesas escrutadas en las elecciones legislativas 2021, Florencio Randazzo se queda afuera de la Cámara de Diputados. La lista del candidato por las provincia de Buenos Aires, Vamos con vos, consigue el 4,35% de los votos. Este domingo, Florencio Randazzo había afirmado que “el país va a empezar a cambiar el día que se empiece a votar a favor en vez de en contra y empecemos a elegir a favor” . Tras votar en las elecciones de este domingo en un colegio de la localidad de Gonnet, destacó que concurrió “muy tranquilo de conciencia, sintiendo y habiendo hecho todo lo posible en una difícil situación social y con dos fuerzas que polarizan permanentemente”. El exministro de Interior y Transporte había considerado que “hoy es un día para escuchar el pronunciamiento de la mayoría de los bonaerenses y es necesario conformar un espacio nuevo para que a Argentina encuentre un lugar ligado a la seguridad, a la falta de trabajo, a la salud”. El postulante a diputado indicó que la campaña electoral “ha carecido de discusión sobre temas importantes; hubiera sido más enriquecedora si hubiéramos discutido cómo mejoramos la economía, cómo generamos trabajo, cómo mejoramos el sistema educativo, cómo mejoramos la justicia, y un plan de desarrollo”. “He hablado con casi todos los candidatos, observando, mirando, en contacto con nuestros referentes, esperemos que hoy sea una jornada ejemplar, y siendo respetuosos con los resultados”, concluyó Florencio Randazzo.

