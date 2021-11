Soler: “Vamos a seguir trabajando para que Lomas sea cada día mejor”

Mariano Ortega Soler, primer candidato a concejal por el Frente de Todos, celebró el triunfo obtenido en Lomas y agradeció el apoyo de los vecinos. “Esta campaña ha sido realmente muy fuerte y muy importante para cada uno de nosotros, por eso quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras que estuvieron día y noche, con lluvia y sol, ayudando a que llegue el mensaje y los logros de la gestión maravillosa que lleva adelante Martín. También quiero agradecerles a los vecinos y vecinas que nuevamente dieron el sí y nos acompañaron”, destacó Ortega Soler. En el bunker del Frente de Todos, ubicado en la calle Pereyra Lucena, militantes y autoridades festejaron la amplia victoria con más del 47% de los votos. “Estas elecciones nos dejan una gran enseñanza: solamente acá, con el fervor de la militancia y el peronismo, vamos a poder saborear siempre el jugo del triunfo. Cualquier individualismo y pensamiento individual nos va llevar a saborear lo agrio que es la pérdida y la derrota”, expresó el secretario de Salud, y agregó: “A los vecinos y vecinas les prometemos que nos van a encontrar mañana trabajando desde las 7 de la mañana para que Lomas sea cada día mejor”. Con las mesas escrutas hasta el momento, el peronismo lomense tuvo 32.821 votos más que en las PASO de septiembre (170.526 contra 137.705) y también estiró la diferencia con Juntos a 14 puntos. “El resultado fue grandioso y la realidad es que tenemos el pecho inflado de orgullo porque Lomas fue la locomotora de la remontada histórica que hubo en la provincia de Buenos Aires. Si hay algo que este equipo aprendió de Martín es que se labura 24/7 todos los días y se milita todo el tiempo porque no podemos menos”, remarcó la intendenta interina, Marina Lesci. Lesci también agradeció “a cada uno de los compañeros y las compañeras que no solo la rompieron hoy, cuidando cada uno de los votos, sino que vienen dando todo desde marzo en cada mesa política, en cada recorrida y en cada puerta a puerta sin pensar que la teníamos ganada”. “No es solo una boleta o una lista, es estar del lado del modelo de país y el Gobierno que busca ampliar derechos. Con la convicción de seguir buscando la grandeza del pueblo y la felicidad de la nación como nos enseñaron, vamos a seguir trabajando para que los vecinos y vecinas de Lomas estén mejor”, destacó.

