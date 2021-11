Anunciaron la aplicación de una tercera dosis a personal de salud y mayores de 70 años

Personal de salud y mayores de 70 años que recibieron la segunda dosis del esquema de vacunación contra el coronavirus hace más de seis meses recibirán una tercera aplicación de refuerzo, anunció este miércoles el Ministerio de Salud. La decisión se tomó en base a recomendaciones de miembros de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) y el Comité de Expertos que mantuvieron una reunión con funcionarios de la cartera sanitaria. El encuentro tuvo como objetivo de analizar la situación epidemiológica, “las proyecciones según los avances del plan estratégico iniciado en diciembre de 2020 y los lineamientos para la vacunación de refuerzo contra COVID-19”. El anuncio busca que cada jurisdicción pueda iniciar esta estrategia de vacunación de acuerdo a su plan operativo, precisó el Ministerio en un comunicado. “La intención es tener este espacio de articulación, como siempre, entre la CoNaIn y el Comité de Expertos porque tenemos por delante la continuidad de la campaña de vacunación contra COVID-19 y la importancia de avanzar en la aplicación del refuerzo como lo han expresado los ministros y ministras de todo el país por cuestiones operativas”, explicó el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli. El funcionario remarcó que esta definición también está relacionada con el gran avance de la vacunación y el aumento de la circulación de la variante Delta. La administración de una dosis de vacuna, en estos casos, se debe a que es probable que la respuesta inmunológica disminuya con el tiempo Asimismo, sostuvo que el objetivo es proteger lo antes posible al personal de salud y a los adultos mayores que hayan completado su esquema hace más de seis meses, para luego avanzar con el resto de la población en forma escalonada y simultánea en función de cada plan provincial. Por eso se definió “el inicio de la vacunación con dosis de refuerzo en el personal de salud y en personas de 70 años y mayores que hayan recibido la segunda dosis hace más de seis meses”, precisó el comunicado. “La administración de una dosis de vacuna, en estos casos, se debe a que es probable que la respuesta inmunológica disminuya con el tiempo”, añadió el texto oficial. Hasta ahora se había anunciado una dosis adicional para personas con inmunocompromiso sin importar el esquema primario recibido, y mayores 50 años que hubiera recibido las dos dosis de Sinopharm, a lo que se suma ahora personal de Salud y mayores de 70 independientemente de la vacuna aplicada. “Argentina cuenta con disponibilidad de vacunas para dar respuesta a estas estrategias atendiendo a la demanda y las particularidades de los planes provinciales”, indicó el comunicado. Por su parte, la presidenta de la CoNaIn, Mirta Roses, aseguró que “tenemos que tomar en cuenta también que en áreas urbanas el acceso de la población a las vacunas es cotidiano. Pero en muchas partes del país tenemos que avanzar con el paquete completo de manera simultánea porque puede ser que por razones climáticas o geográficas lleguemos una o dos veces, pero quizás no haya una tercera vez”. “Siempre desde la CoNaIn hemos hecho nuestras recomendaciones tomando en cuenta los aspectos operacionales y la disponibilidad de la vacuna”, agregó. Los miembros de la CoNaIn y el Comité de Expertos destacaron la importancia de mantener la simultaneidad de la vacunación Covid-19 con la administración de otras vacunas del calendario para evitar que disminuyan las coberturas especialmente en los niños, niñas y adolescentes.

