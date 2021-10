Récord de zoonosis: realizó 260 castraciones en una jornada en Glew

El Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis de Almirante Brown batió ayer un nuevo récord: el trabajo planificado y en equipo le permitió llevar adelante una jornada de 260 castraciones de perros y gatos en la localidad de Glew, avanzando de ese modo con el Programa de Control Ético de Poblaciones Caninas y Felinas que ya es modelo en todo nuestro país. La jornada de castraciones récord se llevó adelante en la Sociedad Italiana de Glew -calle Del Valle entre Soldi y Mansilla-, hasta donde llegaron las vecinas y los vecinos llevando a sus animales para la atención de Zoonosis. Allí, desde la mañana se realizó el registro de los perros y gatos para iniciar rapidamente las castraciones en un lugar acondicionado especialmente. El operativo sanitario finalizó por la tarde, cuando las autoridades de Zoonoisis Brown informaron que se habían completado 260 castraciones de animales superando las expectativas. “Almirante Brown es el primer Municipio No Eutanásico del país y nuestro programa de castraciones gratuitas, masivas, sistemáticas, tempranas y abarcativas de animales es modelo en la Argentina a partir del impulso que en su momento le dio Hebe Maruco”, indicó el intendente Mariano Cascallares. Zoonosis Brown acaba de inaugurar quirófanos más amplios además de pre y post cirugías para perros y gatos en sus instalaciones de Burzaco. También sumó nuevas oficinas y un depósito con nuevas dependencias y mayor amplitud, estrenando además un Salón de Usos Múltiples y mejoras en la atención al público en general.

Both comments and pings are currently closed.