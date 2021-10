Militantes y organizaciones sociales colmaron Plaza de Mayo por el Día de la Lealtad

Militantes, dirigentes de organizaciones sindicales y sociales y funcionarios como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y ministros del Gabinete nacional, entre otros, colmaron este domingo la Plaza de Mayo y distintos puntos del país para conmemorar el 76° aniversario del Día de la Lealtad Peronista. El presidente Alberto Fernández había convocado en los últimos días a movilizarse por el 17 de octubre, del mismo modo que la vicepresidenta Cristina Fernández hizo lo propio durante el discurso que brindó este sábado en un encuentro de Juventudes de La Cámpora. El acto había sido convocado en primer término por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en una iniciativa a la que luego se sumaron organizaciones como la CTA, ATE, el Partidos Miles y La Cámpora, entre otras. Numeroso grupo de personas se concentró en Plaza de Mayo. (Foto: Leo Vaca) Luego hubo una convocatoria institucional del Partido Justicialista (PJ) a través del presidente Fernández, en su calidad de jefe del Consejo Nacional partidario. También hubo concentraciones en los municipios de La Matanza, Quilmes y Florencio Varela. (Foto: Leo Vaca) Los únicos oradores fueron los que participaron del acto que Madres de Plaza de Mayo montó sobre la avenida Rivadavia, en una lista encabezada por la presidenta de la asociación, Hebe de Bonafini; el exvicepresidente Amado Boudou y los sindicalistas Roberto Baradel (Suteba), Daniel Catalano (ATE) y Walter Correa (Curtidores), además del intendente de Ensenada, Mario Secco, entre otros. También asistieron a la plaza los candidatos a diputados del Frente de Todos (FdT) Victoria Tolosa Paz y Leandro Santoro, de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, respectivamente; los ministros nacionales Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Daniel Filmus (Ciencia), y los funcionarios bonaerenses Martín Insaurralde (jefe de Gabinete), Andrés “Cuervo” Larroque (ministro de Desarrollo para la Comunidad) y Leo Nardini (Infraestructura). Los discursos del acto de Madres de Plaza de Mayo explicitaron la discusión sobre el pago de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al hacer uso de la palabra, Bonafini se dirigió al Presidente y expresó: “Le quiero decir que este acto es el inicio de una lucha hasta que consigamos no pagar la deuda. Hoy empezamos“. Militantes y dirigentes de organizaciones políticas, sindicales y sociales se congregaron en Plaza de Mayo (Foto: Leo Vaca) “Todos los que estamos acá somos parte del pueblo que lo votó y que lo va a seguir votando; somos las primeras que vamos a pedir que lo voten si usted nos acompaña a no pagar la deuda externa, que es un robo de (Mauricio) Macri”, expresó Bonafini. En la misma línea, Boudou pidió no permitir que “nos hagan creer que los problemas de la economía pueden ser los derechos de nuestros trabajadores; cada vez que se intentó bajarle los derechos a los trabajadores hubo menos empleos que antes“. Al participar del acto en la plaza, Ferraresi sostuvo que “había una necesidad de nuestro pueblo de expresarse” y afirmó que el Gobierno del FdT vino a “reconstruir la Argentina después de dos pandemias seguidas”, en referencia al coronavirus y a la gestión de Macri, mientras Katopodis afirmó que la movilización se hizo también en “respaldo” del Presidente y la vicepresidenta para “defender el rumbo” de la gestión. Por su parte, Santoro planteó que todos los integrantes de la coalición oficialista son parte de un “movimiento popular y un proyecto colectivo que reivindica en esta fecha la irrupción del pueblo en la historia”. Desde temprano se instalaron inmensos globos de los municipios de La Matanza, Quilmes y Florencio Varela, entre otros, además de insignias de sindicatos y movimientos sociales. Asimismo, pegada a las rejas que rodean la Casa Rosada, sobre la calle Balcarce, hubo una inmensa bandera de varias decenas de metros con la leyenda “Imposible apagar tanto fuego-Néstor Vive”, e imágenes pintadas del expresidente Néstor Kirchner. Al llegar a la plaza, por la Avenida de Mayo, se instaló un cartel proclamando “Encuentro peronista”, con los rostros de José de San Martín, Juan Perón, Eva Perón, Manuel Belgrano, el Indio Solari, el padre Carlos Mugica y la Abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto. 1 / 24 Foto: Leo Vaca Se destacaron las columnas de La Cámpora, H.I.JO.S. de desaparecidos -que llegó en medio del aplauso de quienes ya estaban en el paseo-, de la CTA y hasta un grupo de la Colectividad Paraguaya Argentina, con trompetas y platillos, bailando con paraguas abiertos con las caras de Perón, Evita y Cristina Kirchner. Asimismo, hubo militantes de La Tupac Amaru, la CTD Aníbal Verón, el Frente Social Peronista, la agrupación de Luis D’Elía, el Peronismo Militante y la agrupación “Megafón”.

