Sergio Massa confirmó que el Gobierno convocará a sectores de la oposición y a los empresarios

El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa planteó que más allá del resultado electoral del 14 de noviembre, desde el Gobierno nacional convocarán “a la oposición, a los empresarios y a los trabajadores” para “acordar diez políticas de Estado”. Las declaraciones de uno de los referentes del Frente de Todos (FdT) buscan bajar las tensiones del oficialismo con sectores de la oposición y los empresarios. Sergio Massa contó que la idea tiene el aval de Alberto Fernández. “No es que se me ocurre a mí, el Presidente tiene la decisión de hacerlo. Lo hablé con la Vicepresidenta. Germinó a partir de una idea que, en su momento, Máximo (Kirchner) planteó por el tema de la deuda”. El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que “vamos a convocar a un acuerdo sobre diez políticas de Estado”, en una entrevista al portal Infobae. Estos puntos en común con oposición y empresarios serán sobre leyes de crecimiento y desarrollo económico, agroindustria, hidrocarburos y minería. También habrá una discusión sobre políticas institucionales. “Terminada la elección vamos a convocar desde el Gobierno a un acuerdo con la oposición, con los empresarios y con los trabajadores articulando el Congreso y el Consejo Económico y Social”, dijo Massa. El funcionario remarcó que esta decisión se concretará “sin importar el resultado”. De este modo Sergio Massa afirmó que “ganemos o perdamos después de la elección vamos a convocar a un acuerdo a la oposición, a los empresarios y los trabajadores para el diseño de 10 políticas de Estado para la Argentina”.

