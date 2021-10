Arrancó en Almirante Brown la vacunación a chicos y chicas de 3 a 11 años

El Municipio de Almirante Brown, que encabeza el intendente Mariano Cascallares, comenzó la inmunización contra el Covid-19 a niños y niñas de 3 a 11 años en los ocho centros de vacunación fijos del distrito, en el marco del programa “Buenos Aires Vacunate”. En los vacunatorios recibieron a las y los menores con globos, personajes infantiles, cotillón y golosinas, para hacer más amigable el momento de la inmunización. Desde la Secretaría de Salud de Almirante Brown especificaron que para ese sector etario específico se está aplicando la vacuna “sinopharm”, al tiempo que indicaron que para hacer más amigable los vacunatorios para los más chicos se ambientaron con guirnaldas, globos y se entregaron golosinas. De esta manera, la vacunación para este grupo etario se lleva adelante en los ocho vacunatorios fijos que trabajan cotidianamente en Almirante Brown: la Sociedad Italiana de Adrogué (Rosales 1512), el CIC de Burzaco (Alsina y Martín Fierro), el CIC de Don Orione (Eva Perón 750) y el CIC de Malvinas Argentinas (Luis Pasteur y Lapacho). También la Unión Vecinal 9 de Julio de Longchamps (San Martín 2050), el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia (25 de Mayo y Quiroga), la Sociedad de Fomento “Carlos Denis Murphy” de Calzada (San Martín 3271) y la Asociación de Comerciantes y Amigos de San Francisco Solano (Rosa y Camelia). “De esta manera la vacunación en Almirante Brown avanza a todo ritmo, gracias al trabajo articulado con el Gobierno Nacional y Provincial con turnos de primeras y segundas dosis, completando la inoculación de los vecinos y vecinas”, indicó el intendente Mariano Cascallares.

