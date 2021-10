Ofrecen recompensa de hasta $4.000.000 por el abogado que atropelló y mató a un piloto en Vicente López

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ofrece una recompensa de entre dos y cuatro millones de pesos para quienes aporten datos para ubicar a Santiago Mazzini, el abogado que hace dos meses está prófugo tras haber atropellado y matado con su camioneta a Julián Giménez, un piloto de aviones con el que había tenido una discusión de tránsito en el partido bonaerense de Vicente López. La resolución, lleva la firma del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y dispone esa recompensa para quienes “aporten datos fehacientes que permitan localizar y detener al imputado Mazzini”. El monto a pagar variará entre dos y cuatro millones de pesos “de acuerdo a la naturaleza de la información que se brinde y el resultado que se logre”, aclara el documento. “Con el fin de garantizar la reserva de identidad de las personas que aporten la información aludida y facilitar su presentación, podrán hacerlo ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia, quienes se encuentran facultados para adoptar tal medida, ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio del Distrito Vicente López Este del Departamento Judicial San Isidro, o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas”, detalla la resolución. El hecho investigado ocurrió el 4 de agosto pasado, en el cruce de San Martín y Remedios de Escalada, en la localidad de Florida, partido de Vicente López, en la zona norte del conurbano. Play Video Todo comenzó cuando Giménez (28) iba a bordo de su moto marca Motomel y fue embestido por una camioneta Jeep Renegade negra, patente AD941LW, conducida por Mazzini. Las cámaras del municipio captaron el momento en el que la víctima le dio un golpe de puño al espejo izquierdo del rodado mientras cruzaban las vías del ferrocarril. Metros después, el conductor de la camioneta aceleró y cambió bruscamente de carril para impactar a la moto en la que iba Giménez, quien quedó herido debajo de la Jeep y sobre la vereda. La causa fue caratulada en principio como “lesiones culposas” pero luego el fiscal Martín Gómez, de la Unidad Funcional de Instrucción de Vicente López Este, pidió la detención por “homicidio simple en grado de tentativa” en base a los videos del hecho y por considerar que Mazzini embistió y atropelló de manera deliberada a Giménez. El paciente permaneció internado en “estado crítico” durante 20 días en la sala de terapia intensiva de la Clínica de Olivos, donde los médicos le diagnosticaron la pérdida del bazo y un compromiso en la función renal porque el hígado también resultó dañado, hasta que el 24 de agosto falleció. Tras el fallecimiento del piloto, el fiscal que investiga el hecho recaratuló la causa como “homicidio simple”, que tiene una pena de 8 a 25 años de prisión. La defensa de Mazzini pidió una eximición de prisión que fue rechazada tanto por el juez de Garantías 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, como por la Sala III de la Cámara de Apelaciones de ese departamento judicial.

