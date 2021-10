Kicillof: “Estamos ayudando a uno de los sectores más perjudicados”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este lunes que el objetivo del plan de financiar viajes de egresados de unos 220.000 alumnos de la provincia de Buenos Aires es apuntalar al sector turístico, “que fue uno de los más perjudicados en la pandemia”. “Lo que hacemos es dar trabajo a un sector en un momento del año donde no tienen trabajo”, afirmó Kicillof en declaraciones a FM Urbana en referencia a la iniciativa que dijo, se complementa con beneficios impositivos para el sector de la hotelería. Agregó que “es pagarle directamente la hotelería, las excursiones y la gastronomía a unos 220.000 alumnos bonaerenses para que puedan hacer su viaje de egresados entre febrero y abril en destinos de la provincia” y precisó que, según las conversaciones mantenidas con las agencias de turismo, “por un monto de 30.000 pesos por chico o chica, serían cuatro días y tres noches”. En ese marco, lamentó los ataques que recibió la iniciativa al indicar que “salieron en un ataque tipo manada con los trolls y se les cayó la careta”. “Para lo que fue la pérdida de contenido educativo por la pandemia invertimos mucha más plata, contratamos 30 mil docentes con un costo de 15 mil millones de pesos” Al referirse a los cuestionamientos que apuntaban a porqué ese dinero no se destinaba a otros contenidos educativos, el gobernador manifestó que “para lo que fue la pérdida de contenido educativo por la pandemia invertimos mucha más plata, contratamos 30 mil docentes con un costo de 15 mil millones de pesos”. “Dijeron -expresó- que no habíamos arreglado las escuelas y durante la pandemia arreglamos 3.200 escuelas, en una de las inversiones más grandes de las que se tenga memoria”. Al ser consultado sobre si la iniciativa tenía fines electoralistas, remarcó que “todos los que estén mejor después de la pandemia votan, pero nuestro objetivo es que se recupere la economía”. “Si toda la salida de la pandemia –opinó- va a ser denotado como cuestiones electorales, hay que recordar que en el sector empresarial, turístico y educativo venimos haciendo inversiones que no tienen fines electorales”. En otro orden, confirmó que el martes arranca en la provincia la vacunación contra el coronavirus de chicos entre 3 a 11 años. “En primera y segunda dosis estamos a los niveles más altos mundiales, y tenemos más que Estados Unidos con primera dosis”, indicó Kicillof. El gobernador indicó que en la provincia de Buenos Aires “hubo 333 casos por día en la semana que cerramosel domingo, y lo que viene pasando es que la caída de contagios es producto de la cobertura de la vacunación, lo que nos permite más aperturas”. “Estamos entrando en la pospandemia y esto requiere una batería de medidas que tienen que ver con la recuperación y sobre todos con los sectores que estuvieron más afectados”, subrayó. Al responder algunas consultas políticas, negó que la salida de Paula Español de la Secretaría de Comercio implique la remoción de alguien que responde políticamente a su gestión. “A Paula la conozco desde la facultad, de la militancia, pero no estaba en la Secretaría de Comercio formando parte de mi equipo. Le tengo un respeto inmenso, pero es una decisión tomada a nivel nacional”, indicó. Sobre el reemplazante de Español, el economista Roberto Feletti, dijo que lo conoce “mucho” y agregó que es parte de “un grupo de economistas que es toda gente muy cercana, pero eso no quiere decir que se decida en La Plata lo que se hace en la Secretaría de Comercio”. Por último, al ser consultado sobre la influencia que tuvo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la llegada de Martín Insaurralde a la jefatura de Gabinete provincial, manifestó que “la decisión de incorporar intendentes al gobierno provincial fue charlada con muchos referentes del frente”. “La idea de intendentes en el gobierno provincial es porque yo entiendo que hay que ampliar el Gobierno con más llegada territorial en un momento de recuperación”, concluyó.

