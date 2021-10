Colorido desfile civico tradicionalista y reconocimiento a instituciones en el aniversario de Glew

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó este mediodía el acto de conmemoración del 156° aniversario del origen de la localidad de Glew, que combinó la emotiva participación de una Banda de Música Militar, el reconocimiento a instituciones locales y un colorido desfile cívico tradicionalista con la participación de más de 500 caballos. La celebración comenzó en la Plaza San Martín de Glew con la Bendición de Gracias y de Banderas a cargo del Diácono de la Parroquia Santa Ana, Osvaldo Santagada. A continuación Mariano Cascallares entregó de Banderas de Ceremonia a escuelas e instituciones de Glew como la Agrupación Flolklórica Danzanita Munany, el Centro Tradicionalista Fortín de Glew, el Club Atlético defensores de Glew, la escuela Secundaria N° 3, CENS N° 452 y el Instituto Superior de Formación Docente N° 53. En ese momento, entró a escena la Banda Militar de Música “Tambor de Tacuarí” del Regimiento de Patricios interpretando el Himno Nacional Argentino ante la emoción de las y los presentes. Entonces llegó la entrega de reconocimientos por parte del Pueblo y el Gobierno de Almirante Brown a las entidades que colaboraron siendo sedes del operativo de vacunación contra el Covid-19, como la Sociedad de Fomento “Los Álamos” y el Centro Integrador Comunitario Glew. En ese momento se realizó un emotivo homenaje a los vecinos de Glew fallecidos durante la pandemia. Con el traslado de las autoridades al Palco Oficial y la disposición de las familias y de los vecinos presentes se inició el desfile Cívico Tradicionalista que incluyó la participación de más de 500 caballos y la presentación de la Agrupación Folklórica Danzaita Munany junto con el ballet Mainumbi. Allí se vivió una verdadera fiesta popular con el paso de las carrozas y de los centros tradicionalistas de nuestra región. Entre las autoridades presentes que acompañaron al intendente Mariano Cascallares se destacaron los diputados nacionales María Rosa Martínez y Federico Fagioli; la diputada provincial Cristina Vilotta; el presidente del Concejo Deliberante browniano, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga; su par de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, el secretario de Gestión Descentralizada Atilio Gari, y el delegado municipal de Glew, Guillermo Antoniani.

