Por vigésima semana consecutiva caen los casos de Covid-19 en Provincia

La tendencia a la baja en los contagios de Covid-19 en la provincia no se detiene. Por vigésima semana consecutiva, los casos volvieron a caer y acumulan un descenso del 97,2% desde mediados de mayo. La novedad fue dada a conocer por el jefe de Asesores provincial, Carlos Bianco, quien publicó un cuadro con las estadísticas de la última semana. En promedio, apenas se registraron 333 casos diarios, un 25% menos que los números de la semana anterior. La cifra en el interior bonaerense fue de 90 casos por día. Los contagios en la provincia de Buenos Aires bajaron un 97,2% respecto del pico de la segunda ola. “A partir de la campaña de vacunación masiva, estamos volviendo a una vida cada vez más normal” destacó el ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof.

