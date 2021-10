Ley de Etiquetado Frontal: Máximo Kirchner pidió “responsabilidad” a JxC

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, cuestionó este lunes a la oposición por amenazar con no dar quórum en la sesión convocada para mañana por el oficialismo para tratar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, entre otras cuestiones. Y pidió “responsabilidad” a Juntos por el Cambio. La ley de Etiquetado Frontal es un buen ejemplo para demostrar que, aún en medio de un proceso electoral, los diferentes espacios políticos podemos avanzar con proyectos que benefician a la gente. Es una pena que algunos estén más preocupados por quedarse con la presidencia de la Cámara que en hacer cosas para la gente. No sorprende porque es lo que hicieron cuando gobernaron”, aseveró Máximo Kirchner. Es una pena que algunos estén más preocupados por quedarse con la presidencia de la Cámara que en hacer cosas para la gente. No sorprende porque es lo que hicieron cuando gobernaron”, aseveró Máximo Kirchner. De esta manera, el legislador hizo referencia a las afirmaciones de la candidata a diputada de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, quien había anticipado días atrás que ese espacio reclamaría la presidencia de la Cámara de Diputados, que hoy está en manos de Sergio Massa, si se repiten los resultados de las PASO. Para el legislador, es necesario “seguir trabajando para recuperar los puestos de trabajo que se perdieron, mejorar el poder adquisitivo del salario, dinamizar la economía, lograr que sea un crecimiento simétrico, ayudar a los comerciantes, a las Pymes, incrementar el consumo que permite mayor producción y genera demanda de empleo”. Según Máximo Kirchner, “es un buen momento” para tratar el proyecto ya que “es importante que las fuerzas políticas” puedan “demostrar que aún en un proceso electoral como éste” es posible “seguir sancionando leyes como éstas”. Para realizar la sesión especial, convocada para mañana, el oficialismo deberá conformar quórum con sus aliados ya que Juntos por el Cambio resolvió que debe ser el oficialismo el responsable de reunir el número reglamentario para iniciar la sesión. “Más allá de las vocaciones políticas de cada espacio es importante que podamos tener una sesión que sirva al conjunto de la gente porque son pequeños pasos que ayudan a ir a una dirección más justa”, afirmó el presidente del bloque de diputados del FDT en declaraciones a El Destape Radio. En ese sentido, Máximo aseguró que desde el oficialismo están “muy interesados en poder avanzar” con la ley aprobada por el Senado y dijo que “espera” que Juntos por el Cambio preste quórum para abrir el debate. Cámara de Diputados. “Creo que sí, esperemos que sí, más allá de que estaban distraídos con quedarse con la presidencia de la Cámara. Una pena que la candidata por la Ciudad de Buenos Aires, esté más preocupada en quedarse con la presidencia de la Cámara, en lugar de sancionar leyes para la gente”, aseveró Máximo, al ser consultado sobre la posibilidad de que JxC no de quórum en la sesión. Para el presidente del bloque de diputados del FDT, “es fundamental que nuestra gente pueda saber qué consume, pero también hay que lograr que pueda comprarlo”. “Esos son los desafíos que tenemos por delante. Somos conscientes de que cuando cumplimos con una demanda, se generan dos nuevas, de eso se trata hacer política”, completó. Según Máximo Kirchner, se trata de “una buena ley” que, dijo, “va a ayudar a seguir mejorando el sistema de salud”. Y sostuvo que, si bien “surgen controversias, no está prohibiendo nada, sino que va a permitir ver qué consumimos, no que las dejemos de consumir”. Máximo Kirchner. “Hay un apuro de ellos y una suerte de que se engolosinan rápido pero a mi no me sorprende, era esperable. La sociedad evaluará porqué, ante el resultado de las PASO, la primera idea fue pedir la presencia de la cámara”, enfatizó Kirchner. Finalmente, el legislador dijo que el oficialismo “no llega” sólo al quórum “por diferentes motivos” pero se mostró optimista respecto a la posibilidad de sesionar mañana. “Esperemos que sea una sesión donde la sociedad vea cómo podemos votar en su favor para mejorar la calidad de vida”, conluyó.

