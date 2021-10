Dejó a su hijo de un año y medio en el auto mientras se hacía las uñas, lo rescató la policía

Un bebé de un año y medio que lloraba y a los gritos en la parte trasera de un auto estacionado cerca de la plaza Azcuénaga en La Plata, fue rescatado este lunes por personal de la Policía bonaerense, que tuvo que romper el vidrio para asistirlo. Fuentes policiales informaron que la mamá, de profesión docente, cuando vio a los uniformados, se mostró muy ofuscada y pretendió agredirlos, por lo que fue aprehendida por resistencia a la autoridad y también por abandono de persona. Los investigadores sospechan que la mujer habría dejado a su hijo dentro del vehículo para asistir a un centro de estética de la zona para hacerse las uñas. De acuerdo a lo indicado, un llamado al 911 alertó sobre los llantos de un menor que estaba en una silla de bebé dentro de un Chevrolet Ágile estacionado en 43 entre 19 y 20. Al arribar personal de LaMotorizada de laDepartamental, encontraron al niño muy asustado y llorando, por lo que losuniformados tuvieron que romper una ventana para rescatarlo. Una ambulancia del SAME asistió al menor, que en principio, presentaba principio de deshidratación. Acto seguido, llegó la mamá que se justificó de la situación y señaló que “sólo fueron 15 minutos” que dejó solo a su hijo. Además, se mostró muy enojada con el personal policial porque le habían roto la ventana. Más allá que la investigación está en pleno curso, una de las principales hipótesis es que la mujer asistió a un centro de estética ubicado en la zona, donde “habría estado cerca de una hora”, dijo una fuente policial. La madre intentó agredir los uniformados, pero finalmente fue aprehendida y trasladada a la sede de la comisaria La Plata 4ta., donde se encuentra a disposición de la Justicia. Por su parte, el niño quedó a resguardo de su padre y se encuentra en buen estado de salud. La causa, caratulada como “Abandono de persona y resistencia a la autoridad”, está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 8 de La Plata.

