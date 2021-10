Habilitan un “Punto Joven” en cada delegación municipal de Almirante Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, puso en marcha las oficinas de “Punto Joven” en las delegaciones de la Comuna, una iniciativa pensada para que las juventudes se acerquen, informen y propongan políticas públicas a nivel local, luego de un acto simbólico realizado en la localidad de San Francisco de Asís. La jornada se llevó adelante en la Delegación de Don Orione, ubicada en Río Diamante y Manuel Araujo, donde el jefe comunal, junto con integrantes del Consejo de la Juventud local, destacó la importancia de poner en marcha estos nuevos espacios para que “los y las jóvenes tengan herramientas para informarse y también proponer políticas públicas, todo con la idea de seguir acercando el Estado a los vecinos y vecinas”. Los nuevos puntos estarán disponibles en las doce delegaciones los miércoles y viernes de 10 a 14 horas y tendrán como principal objetivo fomentar las políticas públicas e iniciativas del Estado municipal dirigidas a las juventudes del distrito y recepcionar propuestas, proyectos e ideas para la participación activa y la articulación en conjunto con el Municipio. De la jornada participaron la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; la concejala Sandra Corbalán; la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas sociales, Leda Quintana y la directora de Juventud, Micaela Ortiz. También dijeron presente la delegada Municipal de Don Orione, Mabel Klehb; los delegados y delegadas de las doce localidades del distrito; la representante de la Secretaría de Gestión Descentralizada en el Consejo de la Juventud, Emilce Guajardo, además de integrantes del Consejo de la Juventud y de las distintas áreas de la Comuna.

